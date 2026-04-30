Google definió cuál es el peor error a la hora de crear una contraseña

Cambiar hábitos simples puede marcar la diferencia.

Google volvió a poner el foco en uno de los problemas más comunes de seguridad digital: usar contraseñas débiles o fáciles de adivinar. Según explicó la compañía, el mayor error al crear una clave es repetir patrones predecibles, incluir datos personales o elegir combinaciones demasiado simples, algo que puede dejar en riesgo cuentas como Gmail, redes sociales, bancos y servicios de streaming.

La recomendación principal es apostar por contraseñas largas, únicas y fáciles de recordar para el usuario, pero difíciles de descifrar para terceros. Google sostiene que una clave robusta debe tener al menos 12 caracteres y evitar nombres, fechas de nacimiento, secuencias como “123456” o palabras comunes que suelen ser las primeras opciones de los ciberdelincuentes.

Cómo crear una contraseña realmente segura

Uno de los consejos más prácticos es crear contraseñas a partir de frases personales. Por ejemplo, se puede tomar una cita de una película, una canción o un libro, y usar la primera letra de cada palabra para formar una clave más compleja. De esta manera, se logra una combinación más segura sin perder facilidad para recordarla.

Google también sugiere evitar reutilizar la misma contraseña en distintas plataformas. Este hábito sigue siendo uno de los más peligrosos: si una cuenta sufre una filtración, los atacantes pueden intentar ingresar automáticamente en otros servicios usando esa misma combinación de correo y clave.

Además, la empresa recomienda apoyarse en administradores de contraseñas, herramientas que generan claves únicas para cada sitio y las guardan de forma cifrada. Así, el usuario solo necesita memorizar una contraseña maestra para acceder al resto de sus credenciales.

La recomendación principal es apostar por contraseñas largas, únicas y fáciles de recordar.

La autenticación en dos pasos, una barrera extra

Otro refuerzo importante es activar la autenticación en dos pasos (2FA), que agrega una capa extra de protección incluso si la contraseña principal fue comprometida. Esta función suele requerir un código enviado al celular o generado por una app de seguridad.

En un contexto donde los ataques informáticos son cada vez más frecuentes, Google insiste en que una contraseña segura sigue siendo la primera barrera de defensa. Cambiar hábitos simples puede marcar la diferencia entre mantener una cuenta protegida o perder acceso a información personal y sensible.