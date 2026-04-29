Escándalo en Telefe: aseguran que una famosa panelista está haciendo "trabajos oscuros" contra una compañera

Figura de Telefe le estaría haciendo magia negra a otra.

El detrás de escena de la televisión volvió a sacudirse con una versión que mezcla internas, tensiones y un condimento inesperado. Esta vez, el foco quedó puesto en Victoria Xipolitakis, señalada en una historia que generó sorpresa y polémica dentro de Telefe.

Todo comenzó tras su salida de Cortá por Lozano, un movimiento que ya había despertado versiones sobre su futuro en el canal. Sin embargo, lejos de quedar afuera, rápidamente encontró un nuevo espacio en Ariel en su salsa, donde comparte pantalla con Ariel Rodríguez Palacios y un panel consolidado.

Los problemas de Vicky Xipolitakis con Mica Viciconte

Pero su desembarco no habría sido del todo armonioso. Según trascendió, la convivencia con Mica Viciconte no sería la mejor, y al aire ya se perciben algunas tensiones. Interrupciones, diferencias de estilo y cierta incomodidad empezaron a alimentar rumores de interna.

Sigue la mala relación entre Viciconte y Xipolitakis.

Hasta ahí, una historia más de roces televisivos. Sin embargo, en las últimas horas apareció un dato que llevó la situación a otro nivel. Fue el periodista Fede Flowers quien lanzó una versión que sorprendió incluso a los más acostumbrados a este tipo de escándalos.

¿Xipolitakis hace magia negra contra Mica Viciconte?

Según contó en Net TV, le habría llegado información vinculada a supuestos “trabajos esotéricos” relacionados con Xipolitakis. Un relato que mezcla rituales, prácticas ocultas y una supuesta intención de afectar a una compañera.

La versión, que no cuenta con confirmación oficial, señala antecedentes similares en su carrera y menciona episodios que habrían ocurrido en el pasado. Incluso, se habló de la participación de personas cercanas en estos supuestos rituales.

Como era de esperarse, la información generó un fuerte revuelo. En redes sociales, el tema explotó y dividió opiniones entre quienes lo toman como una historia más del folklore mediático y quienes se mostraron preocupados por el tenor de la acusación.

Por el momento, ni Xipolitakis ni Viciconte se refirieron públicamente al tema. Sin embargo, el silencio no hizo más que alimentar las especulaciones.

En un ambiente donde las internas suelen resolverse frente a cámara o con declaraciones cruzadas, esta versión agrega un condimento distinto. Más oscuro, más polémico. Y deja una sensación clara: cuando el conflicto deja de ser televisivo, la historia toma otro rumbo.