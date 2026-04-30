Infantino se postulará para un cuarto mandato como presidente de la FIFA

Por Rory Carroll
VANCOUVER, 30 abr (Reuters) - El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, declaró el jueves que tiene previsto presentarse a la reelección para un cuarto mandato.
Infantino confirmó que se presentaría para el mandato 2027-2031 en los momentos finales del Congreso de la FIFA en Vancouver, que se celebra menos de dos meses antes del inicio del Mundial.
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El italo-suizo asumió el cargo en 2016, en sustitución de Sepp Blatter, y fue reelegido sin oposición en 2019 y 2023.
Infantino ha impulsado la ampliación de las competiciones de la FIFA durante su mandato, siendo el Mundial de este año en Norteamérica el primero en contar con 48 equipos, mientras que el torneo femenino de 2023 se ha ampliado a 32 equipos.
El mandato de Infantino también ha suscitado algunas críticas por cuestiones como los elevados precios de las entradas para el Mundial y la decisión de otorgar el primer Premio de la Paz de la FIFA al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
A principios de este mes, el consejo de la Confederación Sudamericana de Fútbol declaró que apoyaría por unanimidad al dirigente de 56 años si decidía presentarse a la reelección.
Con información de Reuters