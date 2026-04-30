Infantino se postulará para un cuarto mandato como presidente de la FIFA

76º Congreso de la FIFA

Por Rory ​Carroll

VANCOUVER, 30 abr (Reuters) - El presidente de la FIFA, Gianni ‌Infantino, declaró el ‌jueves que tiene previsto presentarse a la reelección para un cuarto mandato.

Infantino confirmó que se presentaría para el mandato 2027-2031 en los momentos finales del ​Congreso de ⁠la FIFA en Vancouver, que ‌se celebra menos ⁠de dos meses antes ⁠del inicio del Mundial.

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El italo-suizo asumió el cargo en 2016, en ⁠sustitución de Sepp Blatter, ​y fue reelegido sin ‌oposición en 2019 ‌y 2023.

Infantino ha impulsado la ⁠ampliación de las competiciones de la FIFA durante su mandato, siendo el Mundial ​de este ‌año en Norteamérica el primero en contar con 48 equipos, mientras que el torneo femenino de 2023 ⁠se ha ampliado a 32 equipos.

El mandato de Infantino también ha suscitado algunas críticas por cuestiones como los elevados precios de las entradas para el Mundial y ‌la decisión de otorgar el primer Premio de la Paz de la FIFA al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A principios ‌de este mes, el consejo de la Confederación Sudamericana de Fútbol ‌declaró que ⁠apoyaría por unanimidad al dirigente de 56 ​años si decidía presentarse a la reelección.

Con información de Reuters