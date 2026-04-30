Así es la casa de Ale Sergi: un refugio secreto con estudio propio y miles de vinilos

Así es el domicilio de Ale Sergi, líder de Miranda!.

La intimidad de Ale Sergi quedó al descubierto y sorprendió a todos. Su casa no es solo un lugar para vivir: es un verdadero laboratorio artístico donde la música atraviesa cada espacio.

Desde el primer momento, hay algo que impacta: la luz natural domina toda la casa. Grandes ventanales permiten que los ambientes estén completamente iluminados, con una estética moderna, minimalista y cargada de detalles personales que reflejan su identidad.

Así es el domicilio de Ale Sergi, líder de Miranda!.

Lejos de lo ostentoso, el hogar combina diseño, funcionalidad y una fuerte impronta creativa, con colores neutros y objetos que rompen la estructura para darle personalidad.

El rincón más impactante: su estudio y una colección única

El corazón de la casa es, sin dudas, su estudio de grabación profesional, donde Sergi compone y produce música. El espacio está equipado con micrófonos de alta calidad, auriculares, teclado y paneles acústicos pensados para lograr el mejor sonido.

Pero hay otro lugar que se roba todas las miradas: su biblioteca musical. Allí guarda una colección de más de 3.000 vinilos y CDs, acumulados desde su infancia, cuando empezó a comprar discos siendo apenas un chico.

Los estantes llegan hasta el techo y están acompañados por parlantes de madera y objetos decorativos que le dan un aire único, casi como un museo personal.

Así es el domicilio de Ale Sergi, líder de Miranda!.

Una casa que también es escenario y archivo

El resto de la casa mantiene la misma lógica: una cocina simple y luminosa, y hasta una habitación dedicada exclusivamente a su vestuario, con prendas llamativas que utiliza en shows y videoclips.

Todo responde a una idea clara: no separar la vida del arte. Cada ambiente funciona como extensión de su carrera y su personalidad.

Así es el domicilio de Ale Sergi, líder de Miranda!.

Así, la casa de Sergi no es solo un hogar. Es un reflejo de cómo vive la música: las 24 horas, en cada rincón, incluso cuando no está sobre el escenario.