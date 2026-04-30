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Así es la casa de Ale Sergi: un refugio secreto con estudio propio y miles de vinilos

No es solo una casa. Es un universo creativo donde cada rincón guarda una parte de su historia musical. Así es el domicilio de Ale Sergi, líder de Miranda!.

30 de abril, 2026 | 17.55

La intimidad de Ale Sergi quedó al descubierto y sorprendió a todos. Su casa no es solo un lugar para vivir: es un verdadero laboratorio artístico donde la música atraviesa cada espacio.

Desde el primer momento, hay algo que impacta: la luz natural domina toda la casa. Grandes ventanales permiten que los ambientes estén completamente iluminados, con una estética moderna, minimalista y cargada de detalles personales que reflejan su identidad.

Así es el domicilio de Ale Sergi, líder de Miranda!.

Lejos de lo ostentoso, el hogar combina diseño, funcionalidad y una fuerte impronta creativa, con colores neutros y objetos que rompen la estructura para darle personalidad.

El rincón más impactante: su estudio y una colección única

El corazón de la casa es, sin dudas, su estudio de grabación profesional, donde Sergi compone y produce música. El espacio está equipado con micrófonos de alta calidad, auriculares, teclado y paneles acústicos pensados para lograr el mejor sonido.

Pero hay otro lugar que se roba todas las miradas: su biblioteca musical. Allí guarda una colección de más de 3.000 vinilos y CDs, acumulados desde su infancia, cuando empezó a comprar discos siendo apenas un chico.

Los estantes llegan hasta el techo y están acompañados por parlantes de madera y objetos decorativos que le dan un aire único, casi como un museo personal.

Así es el domicilio de Ale Sergi, líder de Miranda!.

Una casa que también es escenario y archivo

El resto de la casa mantiene la misma lógica: una cocina simple y luminosa, y hasta una habitación dedicada exclusivamente a su vestuario, con prendas llamativas que utiliza en shows y videoclips.

Todo responde a una idea clara: no separar la vida del arte. Cada ambiente funciona como extensión de su carrera y su personalidad.

Así es el domicilio de Ale Sergi, líder de Miranda!.

Así, la casa de Sergi no es solo un hogar. Es un reflejo de cómo vive la música: las 24 horas, en cada rincón, incluso cuando no está sobre el escenario.

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