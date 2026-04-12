Furor en el pop argentino: Juliana Gattas sorprendió con una colaboración sin Ale Sergi

Juliana Gattas sacó una nueva colaboración como solista.

Juliana Gattas se involucró en una colaboración musical con una cantante pop argentina, esta vez como solista: sin Ale Sergi. Se trata de la canción Botones, el más reciente corte de difusión del EP Tanya en el crucero de Juana Rozas.

La participación de Gattas aporta una impronta de teatralidad y glamour que se integra orgánicamente a la propuesta. Bajo la producción de Della y Bbynito, la canción se posiciona en una estética de pop glamoroso y sensual.

La narrativa del tema recurre al humor y al exceso para describir escenarios nocturnos y emociones intensas, retomando una faceta hedonista que contrasta con la introspección de su sencillo anterior, Quisiera chocar despacio. El cruce entre ambas artistas potencia el imaginario conceptual que Rozas viene desarrollando, donde la ironía y el despliegue estético ocupan un lugar central.

Esta colaboración permite expandir el alcance del proyecto sin resignar la identidad original de la intérprete, consolidando su lugar dentro de la escena pop contemporánea. Con el lanzamiento de Botones el universo de Tanya en el crucero continúa estructurándose como una obra integral. El avance reafirma una evolución en la carrera de Juana Rozas, quien apuesta por un relato donde la música, la imagen y el concepto conviven con una definición cada vez más marcada.

Miranda!

Lo nuevo de Ale Sergi y Santi Celli

Ale Sergi se sumó a la propuesta del músico cordobés Santi Celli para el lanzamiento de Antisocial, el primer corte de difusión de su cuarto álbum de estudio. La colaboración se distancia del trabajo habitual de Sergi en Miranda! para abordar, desde una perspectiva lúdica, la temática de la ansiedad social y la necesidad de introspección.

El sencillo funciona como el adelanto inicial de Tranquilo, el disco que Celli tiene previsto publicar durante el transcurso de 2026. El estribillo de la canción expone de manera directa el eje conceptual de la obra, centrando la narrativa en la disociación y el distanciamiento personal como mecanismos de autoconocimiento.

Tras su actuación en el estadio de Ferro el año pasado, el dúo integrado junto a Juliana Gattas inició un receso de sus presentaciones en vivo programado para todo el 2026. Este período sabático de los escenarios tiene como objetivo principal que la formación se concentre exclusivamente en la composición de nuevo material, con vistas a retomar la actividad en directo recién en 2027.