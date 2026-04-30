CEO de Meta atribuye plan de despidos a inversión de capital, no descarta nuevos recortes plantilla

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de Meta se ve durante la conferencia Viva Technology

Por Katie ​Paul

NUEVA YORK, 30 abr (Reuters) - El presidente ejecutivo de Meta, Mark ‌Zuckerberg, atribuyó el ‌plan de despidos de la compañía al aumento de los gastos de capital y no descartó nuevos recortes, según comentó a los empleados en una reunión ​interna celebrada el ⁠jueves.

"Tenemos dos grandes centros de ‌costos en la compañía: ⁠la infraestructura informática ⁠y los aspectos relacionados con el personal", dijo Zuckerberg en la sesión, ⁠cuyos detalles fueron compartidos con ​Reuters. "Si estamos invirtiendo más ‌en un área para ‌servir a nuestra comunidad, eso ⁠significa que (...) tenemos que reducir en cierta medida el tamaño de la compañía".

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La reunión supuso ​la ‌primera vez que Zuckerberg se dirigía directamente a los empleados sobre los despidos desde que Reuters informara por primera ⁠vez del plan en marzo.

Meta tiene la intención de despedir a alrededor del 10% de su plantilla el 20 de mayo, con recortes adicionales previstos para la segunda mitad del ‌año.

Zuckerberg y otros ejecutivos han confirmado los despidos de mayo, pero se han negado a hablar de planes después de esa fecha.

"Ojalá pudiera ‌decirles que tengo un plan infalible para los próximos tres años sobre cómo ‌va ⁠a desarrollarse todo esto. No lo tengo. No creo ​que nadie lo tenga", dijo.

Con información de Reuters