Estudiantes vs Flamengo por Copa Libertadores: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Estudiantes buscará escribir un nuevo capítulo en su campaña de Copa Libertadores 2026 cuando reciba al Flamengo este miércoles en La Plata, en un partido que puede definir el Grupo A. El equipo de Alexander Medina llega invicto en sus últimos cinco partidos y con sed de revancha tras haber sido eliminado por los brasileños en los cuartos de final de la edición 2025, mientras que el tetracampeón vigente arriba con una racha demoledora de siete victorias consecutivas y como líder absoluto del grupo con puntaje perfecto.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Estudiantes de La Plata y Flamengo, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Estudiantes de La Plata y Flamengo?

El partido entre Estudiantes de La Plata y Flamengo por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 se jugará este miércoles 29 de abril de 2026, a partir de las 21:30 horas (hora argentina) en el estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata. El encuentro será transmitido en vivo por Fox Sports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+ Premium. El árbitro principal del partido será el chileno Piero Maza, quien estará asistido en el VAR por su compatriota Juan Lara.

El conjunto platense llega a este compromiso tras empatar 0-0 con Talleres en la fecha 16 del Torneo Apertura, un resultado que no refleja la realidad del equipo ya que el Cacique Medina decidió preservar a varios titulares pensando justamente en este duelo de Libertadores. Antes de ese empate, Estudiantes había vencido 1-0 a Instituto como visitante y superado 2-1 a Cusco FC en la segunda fecha del torneo continental.

El Pincha se ubica en la segunda posición del Grupo A con 4 puntos, producto de una victoria y un empate en los dos partidos disputados hasta el momento. Los dirigidos por Medina acumulan 3 goles a favor y 2 en contra, y además mantienen una racha de cinco partidos sin conocer la derrota en todas las competiciones. A nivel local, el equipo también marcha como líder provisional del Grupo A del Torneo Apertura con 28 puntos, ya clasificado a los octavos de final.

Este partido representa mucho más que tres puntos para Estudiantes. Es la oportunidad de tomarse revancha ante un rival que lo eliminó hace apenas seis meses en los cuartos de final de la Libertadores 2025, cuando Flamengo se impuso por penales 4-2 tras empatar 3-3 en el global (2-1 en el Maracaná y 1-0 para el Pincha en La Plata). Además, si el equipo de Medina logra ganar, igualará en 7 puntos al líder y abrirá el grupo de par en par, mientras que una derrota lo dejaría a 5 unidades con apenas tres fechas por disputar, prácticamente liquidando sus chances de terminar primero.

Por su parte, el Flamengo llega a este encuentro en un momento futbolístico extraordinario, con una racha de siete victorias consecutivas en todas las competiciones. El último triunfo fue una contundente goleada por 4-0 ante Atlético Mineiro en el Brasileirão, con doblete de Pedro y tantos de Gonzalo Plata y Giorgian de Arrascaeta. Antes de eso, el Mengão había superado 2-1 a Vitória por la Copa do Brasil y 2-0 a Bahia en el campeonato local.

El equipo de Leonardo Jardim lidera el Grupo A de la Libertadores con puntaje perfecto: 6 puntos en dos partidos, producto de dos victorias, con 6 goles a favor y apenas 1 en contra, ostentando el mejor ataque de la fase de grupos. Los brasileños debutaron goleando 2-0 a Cusco FC en Lima y luego aplastaron 4-1 a Independiente Medellín en el Maracaná. A nivel local, Flamengo también atraviesa un gran momento: es segundo en el Brasileirão con 26 puntos en 13 fechas, a solo 1 punto del líder Palmeiras y con un partido menos, además de haberse consagrado campeón del Carioca 2026.

El historial entre ambos equipos favorece ampliamente al conjunto carioca. En 10 enfrentamientos oficiales a lo largo de la historia, Flamengo ganó 4, se registraron 4 empates y Estudiantes solo consiguió 1 victoria, convirtiéndose en una verdadera bestia negra para el Pincha. El antecedente más reciente es precisamente la eliminación por penales en cuartos de final de la Libertadores 2025, una herida que aún está fresca en La Plata y que varios jugadores de ambos planteles todavía recuerdan con claridad.

Formaciones probables de Estudiantes de La Plata y Flamengo

El técnico de Estudiantes de La Plata, Alexander Medina, cuenta con la mayor parte de su plantilla disponible para este encuentro decisivo. El estratega uruguayo realizó varios cambios en el partido del fin de semana ante Talleres precisamente para preservar a sus titulares pensando en este compromiso, y se espera que recupere a varios nombres importantes para el once inicial.

Las únicas bajas confirmadas son Santiago Arzamendia, quien sufre una rotura de ligamento cruzado anterior y meniscos en la rodilla derecha que lo tendrá alejado por varios meses, y José Sosa, quien padece tendinopatía en el tendón de Aquiles y problemas musculares. La gran duda es Edwuin Cetré, quien salió entre lágrimas con dolor en el partido contra Talleres y su presencia está en evaluación. En caso de no estar disponible, Brian Aguirre ocuparía su lugar en la banda. Eric Meza, Guido Carrillo y Tiago Palacios, quienes fueron preservados el sábado, volverían a la titularidad en un esquema 4-2-3-1 con Fernando Muslera en el arco.

Por el lado del Flamengo, Leonardo Jardim también tiene a disposición a la mayoría de sus jugadores, aunque con algunas ausencias de peso. El técnico portugués repetiría el once que goleó 4-0 al Atlético Mineiro, manteniendo la confianza en un equipo que viene funcionando de manera excepcional en las últimas semanas.

Las bajas confirmadas incluyen a Erick Pulgar, quien sufre una lesión en la articulación acromioclavicular del hombro derecho y es improbable que viaje a Argentina, mientras que Lucas Paquetá es duda por un edema en el muslo izquierdo que será evaluado en las últimas horas. Saúl Ñíguez continúa en proceso de recuperación tras una cirugía en el calcáneo izquierdo. La gran noticia para el Mengão es el momento goleador de Pedro, quien acumula 14 tantos en la temporada (6 en el Brasileirão) y se perfila como la principal amenaza ofensiva para la defensa platense. Agustín Rossi ocupará el arco, mientras que Giorgian de Arrascaeta comandará la creación desde el mediocampo.

Probable formación de Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Facundo Farías, Brian Aguirre; Guido Carrillo.

Probable formación de Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Gonzalo Plata, Pedro, Samuel Lino.

Estudiantes de La Plata vs Flamengo: Ficha técnica