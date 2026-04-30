El Gobierno de La Rioja impulsa acciones urgentes para resolver la problemática de efluentes por el abandono nacional

Con instrucción del gobernador Ricardo Quintela, el Gobierno de La Rioja avanza en un plan de intervención para abordar la problemática de efluentes en la ciudad de Chepes, cabecera del departamento Rosario Vera Peñaloza, frente al abandono del Gobierno nacional en las obras de sanitización del agua.

En ese marco, el ministro de Agua y Energía, Adolfo Scaglioni, junto al secretario de Agua, Edgardo Karam, recorrieron la zona para realizar un relevamiento técnico y avanzar en una planificación integral que permita dar una solución a corto plazo.

Según explicó Scaglioni, uno de los principales factores que originan la situación es la existencia de conexiones domiciliarias irregulares, realizadas sin factibilidad técnica. A esto se suma que la planta de tratamiento de la zona aún no se encuentra operativa, debido a la paralización de la obra por falta de financiamiento nacional.

Ante este escenario, el Gobierno provincial definió avanzar en un abordaje técnico conjunto con el municipio para mitigar los efectos inmediatos. Entre las primeras medidas se prevé el desvío de los efluentes hacia sectores seguros, con el objetivo de evitar que continúen afectando a las zonas habitadas.

Plan técnico y soluciones inmediatas

Entre las primeras acciones, el equipo técnico trabaja en el desvío de efluentes hacia sectores seguros, evitando su acumulación en áreas urbanas. Esta medida apunta a contener la emergencia mientras se analizan soluciones estructurales. Además, se avanzará en la inhabilitación de conexiones clandestinas, consideradas una de las principales causas del problema. El secretario de agua, Edgardo Karam coordina los estudios necesarios para definir el mecanismo más efectivo de tratamiento y disposición.

Las autoridades también destacaron que las evaluaciones continuarán en los próximos días, con el fin de implementar una estrategia sostenible que evite futuras complicaciones.

Los vecinos de distintos barrios de Chepes vienen manifestando su preocupación por los inconvenientes derivados de los efluentes, que incluyen malos olores, riesgos sanitarios y deterioro ambiental. En este contexto, la intervención provincial busca no solo dar una respuesta inmediata, sino también avanzar hacia una solución de fondo, condicionada hoy por la falta de recursos para finalizar la planta de tratamiento.

Porqué son peligrosos los efluentes

Los efluentes representan varios riesgos importantes. En cuanto a la salud humana, el agua contaminada puede transportar bacterias, virus y parásitos que provocan enfermedades como diarreas, infecciones, cólera o hepatitis A. A nivel ambiental, los vertidos sin tratar, ya sean cloacales o industriales, contienen materia orgánica que genera malos olores y reduce el oxígeno en ríos y mares, afectando gravemente a la vida acuática.

Además, el exceso de nutrientes como nitrógeno y fósforo produce eutrofización, un fenómeno que favorece el crecimiento descontrolado de algas; al descomponerse, consumen el oxígeno del agua y generan zonas donde los organismos no pueden sobrevivir. También existen contaminantes tóxicos y emergentes, como productos químicos, metales pesados y residuos de medicamentos, que persisten en el ambiente y pueden ingresar en la cadena alimentaria.