Cómo saber si estás envejeciendo: las 5 formas sencillas para comprobarlo

El envejecimiento afecta de manera diferente a las personas, pero existen diferentes formas de verificar la vejez del cuerpo y cambiar algunos hábitos en consecuencia. La ciencia estableció los 5 métodos sencillos para medir el envejecimiento físico de las personas.

Estas son las 5 formas de comprobar el envejecimiento físico

“A medida que envejecemos, experimentamos cambios en nuestras articulaciones, músculos y cuerpos que pueden llevarnos a ralentizarnos un poco”, afirmó Kaila Morin, supervisora de fisioterapia en Gaylord Specialty Health en declaraciones a National Geographic. En ese sentido, explicó que hay cinco métodos sencillos para medir el envejecimiento físico que se pueden probar en casa como una herramienta de detección.

1. Velocidad de marcha:

Se trata de la velocidad utilizada al caminar que indica la vitalidad general de la persona. Se trata de un indicador predictivo del envejecimiento saludable y, de acuerdo al especializa en geriatría y fisioterapeuta, Robyn Culbertson, el caminar está relacionado con el riesgo de mortalidad futura, el deterioro cognitivo y la autonomía. Se puede hacer en casa al recorrer 10 metros en un ritmo cómodo y cronometralo, luego hay que dividir la distancia recorrida por los segundos que se tardaron. La cifras indican lo siguiente:

Adultos mayores de 60 años: la velocidad típica al caminar es de entre 0.8 y 1.2 metros por segundo.

la velocidad típica al caminar es de entre 0.8 y 1.2 metros por segundo. Los adultos de mediana edad: al menos 1.3 metros a un ritmo cómodo y hasta 1.9 metros a velocidad máx

2. Prueba de fuerza de agarre

Es una de las más importantes para analizar la fuerza corporal total y el riesgo de mortalidad. “Si no tienes una buena fuerza de agarre, no puedes sujetarte a la barandilla de la escalera al subirla ni al andador, o incluso no puedes levantarte de una silla”, explicó Culbertson. Si bien se puede hacer en casa se necesita una dinamómetro de mano para comprobar si la fuerza de prensión se mantiene dentro de los límites saludables.



Una de las grandes pruebas de vejez es tetear el equilibrio ligado estrechamente a la autonomía

3. Método de sentarse y levantar

Es una de la pruebas más habituales consiste en sentarse y levantarse de una silla sin usar las manos. Esta sirve para comprobar la fuerza muscular en la parte inferior y superior del cuerpo. Se trata de un ejercicio muy simple para evaluar la fuerza de piernas, cadera y tronco en movimientos básicos que se suelen hacer diariamente.

4. El equilibro

Se trata de una de las cualidad más importantes para analizar el envejecimiento físico, ya que está ligado a la estabilidad y el riesgo de caídas. Perder equilibrio es una forma de perder autonomía durante la vejez.

Se puede probar cerca de una pared. La persona debe levantar un pie algunos centímetros del suelo y medir el tiempo que logra estar en esa posición sin agarrarse o sostenerse de nada. Es clave probarlo con ambos pies y con los ojos cerrados. Los adultos de 40 años deberían poder hacer equilibrio durante 42 segundos con los ojos abiertos y 13 sin ver. Practicarlo diariamente puede favorecer al equilibrio a lo largo de los años.

Los relojes inteligentes pueden ayudar a ver cuánto oxígeno se usa al ejercitarse

5. Cantidad de oxígeno

La prueba del VO₂ máx permite conocer la salud cardiovascular de una persona, ya que define la cantidad máxima de oxígeno que el cuerpo puede utilizar durante un ejercicio intenso. Cuánto más capacidad cardiorespiratoria se tiene, hay menor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares o muerte repentina.

Esta prueba suele hacerse en laboratorios con una máscara y sensores, pero actualmente muchos dispositivos portátiles, como relojes y anillos de fitness pueden calcular el VO₂ máx. basándose en la frecuencia cardíaca y la potencia generada al hacer ejercicio. Si bien no son datos tan precisos, permiten detectar si la capacidad aeróbica está mejorando o disminuyendo con el tiempo.