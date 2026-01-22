"Si tenés 50 o 60 años y no haces esto, no vas a ser independiente a los 70": los tips clave de un experto en longevidad

Si bien es importante hacer ejercicio en todas las etapas de la vida, a medida que la edad avanza es recomendable tener una rutina de movimiento no solo por cuestiones estéticas, en especial, para mantener una salud óptima.

Un experto en longevidad aconseja comenzar a realizar deporte a partir de los 50 y 60 años para mejorar la calidad de vida. Se trata de David Céspedes, quien, además, crea contenido en distintas redes sociales como Instagram y TikTok.

Según sus propias palabras, es esencial que las personas hagan gimnasia en este período, para luego, en la vejez, puedan ser “independientes” y manejarse diariamente con vitalidad.

Qué rutina se recomienda hacer entre los 50 y 60 años para evitar el envejecimiento

Para Céspedes, a esta edad, lo mejor es hacer sentadillas. A veces este ejercicio puede ser difícil si la persona no está acostumbrada a realizar gimnasia. En ese caso, el especialista aconseja hacerlas sentadas en un sillón y luego levantarse.

Otro ejercicio que se puede hacer es el de peso muerto y flexiones. Céspedes sostiene que la persona debería ponerse de rodillas o delante de una mesa o pared.

Pero para el experto la rutina de entrenamiento no termina ahí. Aconseja también sentarse en una silla y levantar pesas o mancuernas hacia arriba. Algo importante es que los codos no deben abrirse hacia afuera.

Y, como último ejercicio, lo mejor es hacer abdominales pero acudiendo al método de plancha. Sostener el abdomen unos 30 a 60 segundos es más que suficiente.

Céspedes recomienda realizar estos ejercicios entre dos y tres veces por semana para mantenerse saludable y contrarrestar los efectos del envejecimiento. A esto se suma la importancia de una buena hidratación y de una alimentación equilibrada, rica en frutas, verduras y proteínas, factores clave para mantener un organismo saludable.