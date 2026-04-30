Kast anunció un ajuste de 35 millones de dólares en Desarrollo Social

El gobierno de José Antonio Kast confirmó un ajuste de 35 millones de dólares al Ministerio de Desarrollo Social y Familiar de Chile, lo cual afectará a diferentes programas dirigidos a la infancia, a la juventud y a los pueblos indígenas. Según trascendió, este recorte representa al 2,2% del presupuesto total de la cartera y despertó críticas en todo el arco político chileno. Desde el Ministerio defendieron la decisión al asegurar en un comunicado que "el ajuste no reduce la protección social, sino que ordena el uso de recursos para mejorar su eficacia y enfoque".

Tras asumir en el Palacio de la Moneda en marzo de este año, el presidente Kast confirmó que iniciaría una profunda política de ajuste bajo el argumento de supuestos despilfarros en la gestión de su antecesor, Gabriel Boric. Sorprendió a toda la política chilena al enviar en su primer día de gobierno un decreto para que todas las carteras del gabinete recorten su presupuesto en un 3%. En esta línea, el mandatario anunció que además buscará un recorte gradual de USD 6.000 millones para el presupuesto de 2027.

"En un contexto de austeridad fiscal, nuestra prioridad es clara: no vamos a tocar las prestaciones sociales. Estamos ordenando el gasto para que el Estado llegue mejor a la gente, más rápido y con mayor impacto", afirmó en el comunicado oficial del Ministerio el subsecretario de Servicios Sociales de Chile, Alejandro Fernández.

Cuáles son los principales programas que se verán gravemente afectados tras este anuncio

Para justificar algunos recortes, desde la cartera de Desarrollo y Familia dieron algunas justificaciones al respecto. Por ejemplo, uno los programas afectados están la entrega de un popular paquete de artículos para recién nacidos, que incluye ropa, productos de higiene o cunas. La excusa del Ministerio fue que se reducirá debido a "la caída de las tasas de natalidad" y con la meta de "corregir un exceso de existencias".

En paralelo habrán ajustes en todas las instituciones que dependen del Ministerio, como es el caso del Servicio Nacional de Protección Especializada para Niños y Adolescentes, responsable de garantizar la protección de menores en riesgo de exclusión, y de la Corporación Nacional para el Desarrollo Indígena (Conadi), entidad encargada de defender los derechos sociales de los pueblos originarios en el país trasandino.

Las críticas de la totalidad del Congreso y la respuesta del oficialismo

La medida generó fuertes críticas tanto en la oposición de izquierda como entre los parlamentarios de derecha, quienes señalaron que podrían sucederse "posibles retrocesos sociales" a partir de los anuncios de Kast.

Un grupo de diputados del Frente Amplio, el partido del expresidente Gabriel Boric, protestó este miércoles frente a la sede del Ministerio de Hacienda para exigir por "la falta de claridad" en las medidas. Una de las manifestantes, la diputada Constanza Schönhaut, comparó al ajuste de mandatario chileno con el del presidente argentino Javier Milei, amigo cercano de Kast: "No pueden seguir aplicando políticas de gobiernos extranjeros a una realidad como la de Chile, que no es la misma", afirmó Schönhaut.

En paralelo, desde el Partido Libertario Nacional, que no forma parte del Gobierno aunque es aliado de Kast, la diputada Paulina Muñoz exigió al Ejecutivo que "explique los detalles del recorte". Y sumó: "No podemos permitir que se recorten estos beneficios tan importantes que se prometió mantener".

Desde el oficialismo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, justificó las medidas al afirmar que "no se va a tocar ningún beneficio social de la población" porque "lo único que estamos haciendo, en todos los casos, es buscar la eficiencia".