Una marca líder amplía su portfolio de celulares en Argentina

Motorola intenta posicionarse con una oferta más amplia y diferenciada.

Motorola presentó una fuerte actualización de su portfolio premium en Argentina con nuevos celulares de las familias signature, razr, edge y moto g, apostando tanto al diseño como al rendimiento. La marca busca reforzar su presencia en la gama alta y media con dispositivos que combinan potencia, inteligencia artificial y una identidad visual cada vez más marcada.

Entre las principales novedades aparecen los nuevos modelos motorola signature y los moto buds 2 plus Collection con cristales Swarovski, además de los plegables razr 70 Ultra y razr 70, el nuevo motorola edge 70 Pro con el enfoque estético Collections by Motorola, y los nuevos moto g max y moto g47, pensados para ampliar la propuesta en segmentos más accesibles.

Más diseño premium y foco en la personalización

Motorola viene reforzando una estrategia donde el diseño deja de ser un complemento para transformarse en uno de los ejes centrales del producto. La línea signature apunta justamente a ese segmento más exclusivo, mientras que la incorporación de accesorios como los moto buds 2 plus con detalles de Swarovski busca llevar esa idea también al ecosistema de la marca.

En paralelo, la familia razr continúa como una de las grandes apuestas de Motorola dentro de los plegables. Los nuevos razr 70 Ultra y razr 70 buscan sostener esa posición con una propuesta que combina flexibilidad, potencia y diseño icónico, mientras que el edge 70 Pro suma una nueva visión estética bajo el concepto Collections by Motorola.

Moto G gana protagonismo en la gama media

La renovación también alcanza a la línea moto g, donde aparecen el moto g max y el moto g47 como parte de una estrategia para ofrecer más innovación a precios competitivos. Motorola destaca especialmente la mejora en fotografía y experiencia de uso, con equipos que apuntan a usuarios que buscan buenas prestaciones sin dar el salto a la gama premium.

Motorola presentó una fuerte actualización de su portfolio premium en Argentina.

Además, en la tienda oficial ya figuran nuevos lanzamientos dentro de todas las familias, incluyendo dispositivos como razr Fold, edge 70, edge 70 Fusion FIFA y nuevos moto g, consolidando una renovación integral del catálogo local.

Con esta movida, Motorola intenta posicionarse con una oferta más amplia y diferenciada, donde diseño, IA y personalización pasan a tener tanto peso como la ficha técnica.