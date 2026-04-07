Hasta 25% de descuentos, 12 cuotas sin interés y envíos gratis en celulares

La iniciativa apunta a quienes buscan renovar el smartphone antes del Mundial.

Motorola lanzó en Argentina una nueva edición de su campaña de descuentos Moto Sale Mundial 2026, con rebajas de hasta el 25%, cuotas sin interés y envío gratis en una amplia selección de celulares. La promoción ya está vigente y se puede aprovechar del 6 al 13 de abril de 2026, tanto en la tienda oficial como en operadores y retailers del país.

La iniciativa apunta a quienes buscan renovar el smartphone antes del Mundial, con propuestas en todas las gamas y facilidades de pago que hacen más accesible el salto a equipos más modernos. Además de los descuentos directos, hay financiación en hasta 12 cuotas sin interés en modelos seleccionados, lo que convierte a esta campaña en una de las más fuertes del mes en tecnología.

Descuentos en celulares Motorola: modelos destacados

Dentro de la gama alta, uno de los equipos más llamativos es el motorola razr 60 ultra, el plegable premium de la marca, que combina diseño innovador con una pantalla pOLED de gran calidad, ideal para ver contenido en streaming o seguir partidos en vivo.

En la gama media, aparecen opciones como el moto g86 5G y el moto g56 5G, que ofrecen buen rendimiento, conectividad 5G y precios más competitivos. Son alternativas pensadas para usuarios que buscan equilibrio entre potencia y costo, sin resignar experiencia.

Para quienes priorizan el precio, también hay modelos más accesibles como el moto g15, moto g05 y moto e15, que cumplen con lo esencial: pantallas grandes, buena autonomía y rendimiento suficiente para el uso diario.

La promoción ya está vigente y se puede aprovechar hasta el 13 de abril.

Cuotas sin interés y envío gratis

Uno de los puntos fuertes de esta edición de Moto Sale es la financiación. Motorola ofrece hasta 12 cuotas sin interés en equipos seleccionados, además de envío gratuito a todo el país. Estos beneficios se suman a los descuentos directos, que en algunos casos alcanzan el 25%.

La campaña está claramente alineada con el consumo de contenido deportivo. Los equipos incluidos priorizan pantallas de buena calidad, sonido mejorado y rendimiento fluido, claves para ver partidos desde el celular sin cortes ni problemas.

Con esta nueva edición de Moto Sale, Motorola busca posicionarse fuerte en el mercado argentino en la previa del Mundial, con una propuesta que combina precio, financiación y variedad de equipos para distintos perfiles de usuario.