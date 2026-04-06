Aguas termales con propiedades del Mar Muerto: el lugar con beneficios terapéuticos ideal para una escapada de otoño 2026

Con la llegada del otoño y el descenso paulatino de las temperaturas, el turismo termal se convierte en una opción cada vez más atractiva para quienes buscan escapadas de relax y bienestar. En esta línea es que un destino de la provincia de Buenos Aires comienza a destacarse por su particular Parque Termal. Se llama “Mar de Epecuén” y está ubicado en la localidad de Carhué, a pocos kilómetros de la famosa laguna homónima.

Este complejo termal se encuentra a 531 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y es accesible en auto a través de las rutas 205, 65 y 60, en un viaje que puede demandar entre seis y siete horas, dependiendo del tránsito. Su cercanía con la Laguna de Epecuén lo convierte además en un punto ideal para combinar relax con paisajes cargados de historia.

Ideal para el otoño 2026: aguas termales con propiedades únicas

El Parque Termal “Mar de Epecuén” fue inaugurado en 1999 y se distinguió siempre por sus aguas hipersalinas, reconocidas por tener propiedades similares a las del Mar Muerto. Esta característica genera una densidad superior a la del cuerpo humano, lo que permite flotar con facilidad y transforma la experiencia en única.

Las aguas termales de Carhué son valoradas por sus efectos suavizantes y antisépticos, además de contribuir a restaurar la humedad de la piel, especialmente en casos de pieles sensibles. También favorece a la relajación muscular y resultan recomendadas para personas con contracturas o estrés físico.

Los servicios que completan una experiencia única en el Parque Termal

El complejo ofrece una infraestructura pensada para el confort de los visitantes. Cuenta con piletas termales cubiertas y al aire libre, todas climatizadas con agua natural del Lago Epecuén. A esto se suman espacios con hidromasajes, cuellos de cisne y un solárium distribuido en planta baja y en el primer piso, equipado con reposeras y lugares para descansar.

Para quienes buscan una experiencia más completa, el predio también dispone de diferentes servicios adicionales. Entre los más solicitados se encuentran el spa, el restaurante y la proveeduría, aunque también existen muchos otros.

En épocas de temperaturas más bajas, este lugar se consolida como una opción integral para disfrutar de una escapada de descanso en plena temporada otoñal. Si todavía no lo conocés, pero te gusta planificar escapadas breves en destinos cercanos para que la distancia no se lleve la mitad del tiempo, este Parque termal es definitivamente para vos.