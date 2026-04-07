Guardá una imagen como jpg en 6 simples pasos

Existen varias formas de hacerlo según el origen del archivo.

Guardar una imagen en formato JPG es una de las tareas más comunes hoy, especialmente porque es el formato más compatible para compartir fotos en redes, webs o documentos. Existen varias formas de hacerlo según el origen del archivo, y muchas veces no hace falta instalar nada extra: el propio sistema operativo o el navegador ya ofrecen soluciones simples.

El método más directo es descargar la imagen desde Internet con clic derecho y elegir “Guardar imagen como…”. Si el archivo no está en JPG (por ejemplo, en WebP), en algunos casos se puede cambiar el formato desde el menú o incluso renombrar la extensión manualmente para forzar la compatibilidad.

Guardar una imagen como JPG paso a paso

La opción principal es descargar directamente la imagen desde el navegador:

Hacé clic derecho sobre la imagen que querés guardar.

sobre la imagen que querés guardar. Seleccioná “Guardar imagen como…” .

. Se va a abrir una ventana.

Elegí la carpeta donde querés guardarla.

En el nombre del archivo, asegurate de que termine en .jpg (si no, podés cambiarlo manualmente).

(si no, podés cambiarlo manualmente). Hacé clic en Guardar.

En caso de que la descarga esté bloqueada y no lo puedas hacer, una forma muy fácil de obtener una imagen en JPG es hacer una captura de pantalla. En Windows, se puede usar la combinación de teclas Windows + Shift + S, que abre la herramienta de recortes. En Mac, el atajo es Command + Shift + 4, que permite seleccionar el área y guardar la imagen automáticamente.

La opción principal es descargar directamente la imagen desde el navegador.

Qué hacer si la imagen no está en JPG

En muchos casos, las imágenes se descargan en formatos como WebP o PNG. Ahí entran en juego los conversores online, que son una solución rápida y sin instalación. El proceso es simple: subir el archivo, elegir JPG como formato de salida, ajustar la calidad si es necesario y descargar la nueva versión.

Este tipo de herramientas permite optimizar el peso de la imagen y adaptarla a distintos usos, como redes sociales o páginas web.

Por qué usar JPG

El formato JPG es popular porque reduce el tamaño de los archivos manteniendo una calidad aceptable, ideal para fotos. Sin embargo, esa compresión implica cierta pérdida de calidad, por lo que no siempre es la mejor opción para imágenes que se van a editar muchas veces.

En resumen, guardar una imagen como JPG es fácil y se puede hacer con herramientas básicas o servicios online. La clave está en elegir el método según el tipo de archivo y el uso que le quieras dar.