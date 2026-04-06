WhatsApp llegó a Apple CarPlay, la app para manejar sin mirar el celu

Hasta ahora, los usuarios solo podían interactuar con WhatsApp en el auto a través de Siri.

La integración entre WhatsApp y los autos sigue avanzando: la app lanzó una nueva función pensada para usarse directamente desde Apple CarPlay, que permite acceder a mensajes sin depender únicamente de comandos de voz. Esta actualización marca un cambio importante en cómo se usa el celular al volante, con foco en la seguridad y la practicidad.

Hasta ahora, los usuarios solo podían interactuar con WhatsApp en el auto a través de Siri, lo que limitaba bastante la experiencia. Con esta novedad, la app suma una interfaz propia dentro de CarPlay, que habilita funciones clave como ver chats recientes, acceder a contactos, enviar mensajes rápidos y realizar llamadas desde la pantalla del vehículo.

Qué es Apple CarPlay y para qué sirve

Apple CarPlay es un sistema que conecta el iPhone con la pantalla del auto para usar aplicaciones de forma más segura mientras manejás. Permite controlar funciones mediante voz o una interfaz simplificada, reduciendo distracciones al volante.

Con esta integración, WhatsApp se adapta a ese entorno con un diseño más simple y accesible, pensado específicamente para la conducción.

Cómo funciona la nueva función de WhatsApp

La gran novedad es que ya no dependés solo de escuchar mensajes: ahora podés interactuar con la app desde la pantalla del auto. Entre las funciones principales se destacan:

Visualizar conversaciones recientes

Enviar mensajes de forma más rápida

Acceder a contactos frecuentes

Realizar llamadas directamente

Todo esto con una interfaz optimizada que evita mostrar chats largos o elementos que puedan distraer.

El objetivo de esta actualización no es fomentar el uso del celular mientras manejás, sino hacerlo más seguro. La app limita ciertas funciones y prioriza acciones rápidas para minimizar el tiempo de interacción. Además, esta nueva versión todavía se encuentra en fase beta en iOS, por lo que su despliegue será progresivo en los próximos meses.

Apple CarPlay es un sistema que conecta el iPhone con la pantalla del auto.

Un paso más hacia el auto conectado

Con esta mejora, WhatsApp se suma a la tendencia de llevar las apps del celular al ecosistema del auto. La integración con CarPlay no solo mejora la comodidad, sino que también apunta a una conducción más segura y conectada, algo cada vez más demandado en la industria tecnológica.