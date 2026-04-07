La cafetería oculta en la terraza de la Biblioteca Nacional a cargo de una chef mujer.

En el barrio de Recoleta, rozando las nubes, Paula Roldán inauguró en 2023 su soñada cafetería. Ubicada en la terraza de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno (Agüero 2502), este espacio ignoto para la mayoría abre sus puertas de lunes a domingos e invita a probar delicatessen de varios sabores, curados por la mencionada pastelera.

En diálogo con La Nación, Roldán expresó sobre su espacio en el icónico edificio de estética brutalista: "Siempre soñé con tener mi propio café… pero que esté nada menos que en una obra de Clorindo Testa es tocar el cielo con las manos. Es muchísimo más de lo que alguna vez imaginé. Es un honor enorme formar parte de semejante monumento histórico". Mientras que en lo que respecta a la experiencia sostuvo: "Es el lugar perfecto para perderse entre lecturas, cafés y conversaciones con increíbles vistas a la isla de Recoleta".

La Biblioteca Nacional tiene su propia cafetería. Foto: Instagram La Cafetería - Paula Roldán

Sobre la construcción del espacio, la pastelera relató que debió de ser remodelado para estar acorde a la cafetería: "Este lugar es único; lo que faltaba, se podía resolver. Y así lo hice, a pulmón y desde cero. Arreglamos el balcón, cambiamos el mobiliario, sumamos plantas y levantamos los pisos. Disfruto cada avance y cada detalle que voy incorporando al espacio".

Qué delicias se pueden probar en la cafetería

En la carta disponible en el Instagram de La Cafetería de la Biblioteca Nacional, @paularoldan.lacafeteria, invitan a probar desde desayunos, almuerzos hasta meriendas, dado que el horario de cierre es 20.30 los días de semana y 18.30 los sábados y domingos. Entre las delicias ofrecidas se encuentran: café de especialidad, tortas artesanales, croissants, budines caseros, cookies de diferentes sabores, tartas saladas, sándwiches y hasta bife de chorizo con chimichurri y papas asadas, entre muchos otros.

Toda la carta de La Cafetería de Paula Roldán es casera, así lo aseguró ella en conversación con el mencionado medio de comunicación: "Todo es casero y soy muy exigente con la calidad. Como me gusta comer bien, uso la mejor materia prima y me aseguro de que cada plato sea tan rico como a mí me gusta". En este sentido, la pastelera concluyó con alegría: "Todos los que visitaron el café me dijeron que nunca había estado tan lindo y que la transformación es increíble. La repercusión fue muy positiva".