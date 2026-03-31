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Dos cafeterías argentinas entre las 100 mejores del mundo en 2026

Dos cafeterías de Argentina lograron entrar entre las 100 mejores del mundo en café de especialidad. 

31 de marzo, 2026 | 16.18

Argentina sumó un nuevo motivo para celebrar en el mundo del café de especialidad. Dos cafeterías nacionales, Negro y Surry Hills, ingresaron al prestigioso listado The World’s 100 Best Coffee Shops 2026, que destaca a los mejores espacios de café a nivel global.

El ranking, presentado en Madrid durante un evento especializado, se confecciona tras evaluar miles de cafeterías de distintos países, combinando la opinión de expertos internacionales con la experiencia de consumidores. Se valoran aspectos como la calidad del café, el nivel técnico de los baristas, la innovación, la atención al cliente y la experiencia general del lugar.

En este contexto, Negro logró posicionarse en el puesto 94. Este café nació en el Microcentro porteño con la idea de impulsar el café de especialidad en una zona tradicionalmente dominada por propuestas más clásicas. Su evolución incluyó la incorporación de una tostadora propia, que permite controlar y perfeccionar el perfil del café, además de apostar por la formación continua de sus baristas para mantener altos estándares en todas sus sucursales.

Por su parte, Surry Hills se ubicó en el puesto 99. Inaugurado en 2019, este espacio se inspira en un barrio emblemático de Sídney y propone una combinación entre estética moderna y una fuerte identidad gastronómica. Más allá del café, el brunch y la experiencia integral del cliente son pilares centrales de su concepto, un factor muy valorado en rankings internacionales.

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La presencia de estas dos cafeterías argentinas en el listado refleja el crecimiento sostenido y la sofisticación del café de especialidad en el país. Aunque la cantidad de espacios seleccionados fue menor que en años anteriores, la permanencia de propuestas locales confirma que Argentina mantiene un nivel competitivo en la escena internacional.

Además, este reconocimiento funciona como un respaldo para productores, tostadores y baristas que trabajan para fomentar una cultura cafetera cada vez más avanzada y valorada en América Latina. La región, en general, tuvo una presencia destacada en esta edición, lo que subraya su creciente protagonismo en el mapa mundial del café.

Negro se ubicó en el puesto 94 del ranking mundial.

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The World's 100 Best Coffee Shops 2026

  1. Onyx Coffee Lab – Estados Unidos

  2. Tim Wendelboe – Noruega

  3. Alquimia Coffee – El Salvador

  4. Only Coffee Project Crows Nest – Australia

  5. Toby's Estate Coffee Roasters – Australia

  6. Apartment Coffee – Singapur

  7. Gota Coffee Experts – Austria

  8. Story of Ono – Malasia

  9. Tropicalia Coffee – Colombia

  10. Tanat – Francia

  11. FANKØR – Ecuador

  12. Arcane Estate Coffee – Estados Unidos

  13. Beta Coffee – Australia

  14. Nomadic Specialty Coffee – Egipto

  15. Nemesis Coffee – Canadá

  16. Nomad Frutas Selectas – España

  17. Kafi Wasi Café Tostaduría – Perú

  18. Benchmark Coffee – Emiratos Árabes Unidos

  19. Hola Coffee Lagasca – España

  20. BlendIn Coffee Club Texas – Estados Unidos

  21. Holaste! Specialty Coffee – Chile

  22. Momos Coffee Flagship Store – Corea

  23. Monotono Specialty Coffee – Perú

  24. Ult Coffee – Japón

  25. El Injerto – Guatemala

  26. Three Monkeys Coffee – Perú

  27. Proud Mary Coffee – Australia

  28. Koffee Mameya Kakeru – Japón

  29. Coffee Anthology – Australia

  30. 7g Roaster – Portugal

  31. Espresso Alchemy – China

  32. Coffeewerk + Press – Irlanda

  33. Typica Café – Bolivia

  34. Yardstick – Filipinas

  35. Histórico – México

  36. Coffee Sind – Taiwán

  37. DeLafinca Specialty Coffee – Nicaragua

  38. Ottoman Coffee House – Escocia

  39. Casa Canela – Venezuela

  40. Espresso LAB – Sudáfrica

  41. Seven Mystery – Canadá

  42. Faro – Italia

  43. Domestique – Estados Unidos

  44. Harvest Coffee – Catar

  45. Origen Tostadores de Café – Perú

  46. KEEP Coffee Roastery – Taiwán

  47. Meet LAB Coffee – Turquía

  48. Mulano Coffee Shop – Ecuador

  49. La Cabra – Dinamarca

  50. Birch Coffee – Escocia

  51. Ruli Coffee – Corea

  52. Atte For Coffee – Guatemala

  53. Single O – Australia

  54. Rubia Coffee Roasters – Ruanda

  55. Bob Coffee Lab – Rumania

  56. Unfiltered Coffee – Irlanda

  57. Tomorrow Coffee Roasters – Taiwán

  58. Ca Passe Creme – Suiza

  59. Eco Mapu – Chile

  60. 43.12 Coffee – Bulgaria

  61. Fika & Co. Cafe – Tailandia

  62. Ditta Artigianale Specialty Coffee Roasters – Italia

  63. Café Nativo – Honduras

  64. Caferatto – Colombia

  65. Kross Coffee Roasters – Grecia

  66. Prevail Coffee – Estados Unidos

  67. MOK Coffee – Bélgica

  68. Azura – The Coffee Company – Omán

  69. Puku Puku – Perú

  70. The Golden Pig – Honduras

  71. Little Victories Coffee – Canadá

  72. Push x Pull – Estados Unidos

  73. Galani Coffee – Etiopía

  74. Wake Up – Chile

  75. Bouche – Bélgica

  76. Café de Reyes – Guatemala

  77. Savaya Coffee Market – Estados Unidos

  78. Coffee Stopover Black – Taiwán

  79. Fuku – Países Bajos

  80. The Miners Coffee – República Checa

  81. Cupping Café – Brasil

  82. Coffea Guatemala – Guatemala

  83. D·Origen Coffee Roasters Barcelona – España

  84. Coffee Stain – Malasia

  85. The Dude Specialty Coffee – Macedonia del Norte

  86. Story and Soil Coffee – Estados Unidos

  87. Exploradores – México

  88. The Folks – Portugal

  89. Casa Barista & Co. – República Dominicana

  90. Cypher Urban Roastery – Emiratos Árabes Unidos

  91. Cafetano Coffee Roasters – Honduras

  92. Coffee Five – Brasil

  93. Kima Coffee – España

  94. Negro – Argentina

  95. Metric Illinois – Estados Unidos

  96. El Terrible Juan Café – México

  97. Flat White Specialty Coffee – Catar

  98. Cafeoteca – Costa Rica

  99. Surry Hills – Argentina

  100. Vacation Coffee – Australia

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