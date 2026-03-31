Dos cafeterías argentinas entre las 100 mejores del mundo en 2026

Surry Hills, inspirada en Sídney, quedó en el puesto 99.

Argentina sumó un nuevo motivo para celebrar en el mundo del café de especialidad. Dos cafeterías nacionales, Negro y Surry Hills, ingresaron al prestigioso listado The World’s 100 Best Coffee Shops 2026, que destaca a los mejores espacios de café a nivel global.

El ranking, presentado en Madrid durante un evento especializado, se confecciona tras evaluar miles de cafeterías de distintos países, combinando la opinión de expertos internacionales con la experiencia de consumidores. Se valoran aspectos como la calidad del café, el nivel técnico de los baristas, la innovación, la atención al cliente y la experiencia general del lugar.

En este contexto, Negro logró posicionarse en el puesto 94. Este café nació en el Microcentro porteño con la idea de impulsar el café de especialidad en una zona tradicionalmente dominada por propuestas más clásicas. Su evolución incluyó la incorporación de una tostadora propia, que permite controlar y perfeccionar el perfil del café, además de apostar por la formación continua de sus baristas para mantener altos estándares en todas sus sucursales.

Por su parte, Surry Hills se ubicó en el puesto 99. Inaugurado en 2019, este espacio se inspira en un barrio emblemático de Sídney y propone una combinación entre estética moderna y una fuerte identidad gastronómica. Más allá del café, el brunch y la experiencia integral del cliente son pilares centrales de su concepto, un factor muy valorado en rankings internacionales.

La presencia de estas dos cafeterías argentinas en el listado refleja el crecimiento sostenido y la sofisticación del café de especialidad en el país. Aunque la cantidad de espacios seleccionados fue menor que en años anteriores, la permanencia de propuestas locales confirma que Argentina mantiene un nivel competitivo en la escena internacional.

Además, este reconocimiento funciona como un respaldo para productores, tostadores y baristas que trabajan para fomentar una cultura cafetera cada vez más avanzada y valorada en América Latina. La región, en general, tuvo una presencia destacada en esta edición, lo que subraya su creciente protagonismo en el mapa mundial del café.

Negro se ubicó en el puesto 94 del ranking mundial.

The World's 100 Best Coffee Shops 2026