Dos cafeterías argentinas entre las 100 mejores del mundo en 2026

Argentina sumó un nuevo motivo para celebrar en el mundo del café de especialidad. Dos cafeterías nacionales, Negro y Surry Hills, ingresaron al prestigioso listado The World’s 100 Best Coffee Shops 2026, que destaca a los mejores espacios de café a nivel global.
El ranking, presentado en Madrid durante un evento especializado, se confecciona tras evaluar miles de cafeterías de distintos países, combinando la opinión de expertos internacionales con la experiencia de consumidores. Se valoran aspectos como la calidad del café, el nivel técnico de los baristas, la innovación, la atención al cliente y la experiencia general del lugar.
En este contexto, Negro logró posicionarse en el puesto 94. Este café nació en el Microcentro porteño con la idea de impulsar el café de especialidad en una zona tradicionalmente dominada por propuestas más clásicas. Su evolución incluyó la incorporación de una tostadora propia, que permite controlar y perfeccionar el perfil del café, además de apostar por la formación continua de sus baristas para mantener altos estándares en todas sus sucursales.
Por su parte, Surry Hills se ubicó en el puesto 99. Inaugurado en 2019, este espacio se inspira en un barrio emblemático de Sídney y propone una combinación entre estética moderna y una fuerte identidad gastronómica. Más allá del café, el brunch y la experiencia integral del cliente son pilares centrales de su concepto, un factor muy valorado en rankings internacionales.
La presencia de estas dos cafeterías argentinas en el listado refleja el crecimiento sostenido y la sofisticación del café de especialidad en el país. Aunque la cantidad de espacios seleccionados fue menor que en años anteriores, la permanencia de propuestas locales confirma que Argentina mantiene un nivel competitivo en la escena internacional.
Además, este reconocimiento funciona como un respaldo para productores, tostadores y baristas que trabajan para fomentar una cultura cafetera cada vez más avanzada y valorada en América Latina. La región, en general, tuvo una presencia destacada en esta edición, lo que subraya su creciente protagonismo en el mapa mundial del café.
The World's 100 Best Coffee Shops 2026
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Onyx Coffee Lab – Estados Unidos
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Tim Wendelboe – Noruega
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Alquimia Coffee – El Salvador
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Only Coffee Project Crows Nest – Australia
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Toby's Estate Coffee Roasters – Australia
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Apartment Coffee – Singapur
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Gota Coffee Experts – Austria
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Story of Ono – Malasia
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Tropicalia Coffee – Colombia
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Tanat – Francia
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FANKØR – Ecuador
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Arcane Estate Coffee – Estados Unidos
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Beta Coffee – Australia
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Nomadic Specialty Coffee – Egipto
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Nemesis Coffee – Canadá
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Nomad Frutas Selectas – España
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Kafi Wasi Café Tostaduría – Perú
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Benchmark Coffee – Emiratos Árabes Unidos
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Hola Coffee Lagasca – España
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BlendIn Coffee Club Texas – Estados Unidos
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Holaste! Specialty Coffee – Chile
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Momos Coffee Flagship Store – Corea
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Monotono Specialty Coffee – Perú
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Ult Coffee – Japón
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El Injerto – Guatemala
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Three Monkeys Coffee – Perú
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Proud Mary Coffee – Australia
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Koffee Mameya Kakeru – Japón
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Coffee Anthology – Australia
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7g Roaster – Portugal
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Espresso Alchemy – China
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Coffeewerk + Press – Irlanda
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Typica Café – Bolivia
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Yardstick – Filipinas
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Histórico – México
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Coffee Sind – Taiwán
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DeLafinca Specialty Coffee – Nicaragua
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Ottoman Coffee House – Escocia
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Casa Canela – Venezuela
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Espresso LAB – Sudáfrica
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Seven Mystery – Canadá
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Faro – Italia
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Domestique – Estados Unidos
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Harvest Coffee – Catar
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Origen Tostadores de Café – Perú
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KEEP Coffee Roastery – Taiwán
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Meet LAB Coffee – Turquía
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Mulano Coffee Shop – Ecuador
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La Cabra – Dinamarca
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Birch Coffee – Escocia
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Ruli Coffee – Corea
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Atte For Coffee – Guatemala
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Single O – Australia
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Rubia Coffee Roasters – Ruanda
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Bob Coffee Lab – Rumania
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Unfiltered Coffee – Irlanda
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Tomorrow Coffee Roasters – Taiwán
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Ca Passe Creme – Suiza
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Eco Mapu – Chile
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43.12 Coffee – Bulgaria
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Fika & Co. Cafe – Tailandia
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Ditta Artigianale Specialty Coffee Roasters – Italia
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Café Nativo – Honduras
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Caferatto – Colombia
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Kross Coffee Roasters – Grecia
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Prevail Coffee – Estados Unidos
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MOK Coffee – Bélgica
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Azura – The Coffee Company – Omán
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Puku Puku – Perú
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The Golden Pig – Honduras
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Little Victories Coffee – Canadá
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Push x Pull – Estados Unidos
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Galani Coffee – Etiopía
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Wake Up – Chile
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Bouche – Bélgica
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Café de Reyes – Guatemala
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Savaya Coffee Market – Estados Unidos
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Coffee Stopover Black – Taiwán
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Fuku – Países Bajos
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The Miners Coffee – República Checa
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Cupping Café – Brasil
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Coffea Guatemala – Guatemala
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D·Origen Coffee Roasters Barcelona – España
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Coffee Stain – Malasia
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The Dude Specialty Coffee – Macedonia del Norte
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Story and Soil Coffee – Estados Unidos
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Exploradores – México
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The Folks – Portugal
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Casa Barista & Co. – República Dominicana
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Cypher Urban Roastery – Emiratos Árabes Unidos
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Cafetano Coffee Roasters – Honduras
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Coffee Five – Brasil
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Kima Coffee – España
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Negro – Argentina
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Metric Illinois – Estados Unidos
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El Terrible Juan Café – México
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Flat White Specialty Coffee – Catar
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Cafeoteca – Costa Rica
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Surry Hills – Argentina
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Vacation Coffee – Australia