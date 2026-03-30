Cerró otro bar en medio de la crisis.

La caída de consumo que se sufre en el país por la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei golpeó duramente a la industria gastronómica y otro histórico bar se suma a la larga lista de locales que cerraron sus puertas en el último tiempo.

El reconocido bar El Patio Ce.Cu.Po de Resistencia, Chaco, dijo adiós y su dueño explicó las razones que lo llevaron a tomar esta decisión apuntando contra el contexto actual.

El empresario gastronómico Nando Arias Garollo, decidió compartir en sus redes sociales las razones detrás de la decisión. "Gracias de verdad a todos los que nos acompañaron en El Patio. No alcanzan las palabras para explicar lo que significó cada visita, cada noche compartida, cada brindis", comenzó.

En esa línea, agregó: "La lluvia y el frío no fueron nuestros mejores aliados, y los últimos años fueron particularmente duros", remarcando la estacionalidad como uno de los mayores desafíos ya que el bar estaba en un espacio abierto y un mal clima atentaba contra las visitas al lugar.

La caída del consumo golpea fuertemente a la industria gastronómica

De todas maneras, también puso el foco en la problemática que vive el mundo gastronómico por la caída del consumo. "La gente sale menos, con menor frecuencia y consume menos. Y un proyecto necesita sostenerse toda la semana, no solo los fines de semana", subrayó.

Además, remarcó que "el ocio necesita reinventarse todo el tiempo para seguir siendo atractivo", ante la proliferación de ofertas, pero sostuvo que "en un contexto de bajo consumo, apostar fuerte se vuelve cada vez más riesgoso".

"La decisión nunca es fácil, pero mientras más tardás, más difícil es afrontar las deudas y el esfuerzo de mantener las cosas a flote es cada vez mayor", sumó el dueño del lugar lamentando el cierre.

El lugar abrió sus puertas en el 2021 comenzando desde cero en el terreno ubicado en la esquina de Cervantes y San Lorenzo. En ese sentido, remarcó que "nadie te cuenta lo difícil del día a día después, el tener que desarmar todo y regalar todas las cosas para pagar las deudas, pero es parte de la vida empresaria".

"Perder un proyecto duele. Perder las ganas no puede pasar. Tuve que aceptar que Patio ya no está, como tantos otros lugares que marcaron la rutina de muchas personas. Gracias a todos de verdad", cerró Arias Garollo tras el cierre del lugar.