Una histórica zapatería cerró tras más de ocho décadas.

Después de más de 83 años ofreciendo calzado femenino, una histórica zapatería comunicó el cierre definitivo de sus puertas en medio de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei.

Se trata de la emblemática Zapatería Norma que anunció el fin de su local del centro de La Plata el próximo 31 de marzo. Este histórico comercio, ubicado en la tradicional calle 8 entre 48 y 49, se despide tras varias décadas siendo un punto de referencia para los vecinos platenses.

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Los motivos del cierre de la histórica zapatería

La decisión, que la familia dueña de la zapatería tomó en diciembre de 2022, se aceleró por la crisis económica que atraviesa el país y la caída del consumo, además de la apertura de importaciones que afectó la venta local. Eugenia, hija de los propietarios, explicó que aunque la idea venía gestándose desde hace más de cuatro años, la situación actual precipitó el cierre.

Desde su fundación, la zapatería perteneció a la misma familia y se especializó exclusivamente en calzado para mujeres, manteniendo siempre un esquema de venta minorista. Eugenia es parte de la cuarta generación al frente del negocio familiar, que comenzó con su bisabuelo Héctor Brenta, continuó con su abuelo Jorge y luego con su padre y tío, Daniel y Marcelo.

El local no sólo resistió los cambios en la moda y en el perfil de sus clientas, sino que se mantuvo en la misma ubicación histórica, adaptándose a las transformaciones del centro platense. Incluso realizaron una remodelación importante en febrero de 2020, poco antes del inicio de la pandemia, que luego afectó la visibilidad y dinámica comercial del negocio.

Respecto al cierre, Eugenia confesó que "es nostálgico, es feo, pero siento que es para algo mejor" y reconoció que, aunque el comercio superó varias crisis en su historia, esta fue la definitiva. La familia optó por no afrontar una nueva temporada y vender toda la mercadería disponible con descuentos hasta el 31 de marzo.

Actualmente, el local ofrece todos sus productos de invierno y verano con precios que parten desde los 30.000 pesos, aceptando efectivo y transferencia. La mayor parte del stock está compuesto por artículos de cuero, que representan el 90% del total.

Así, la Zapatería Norma cierra un capítulo importante en la historia comercial de La Plata, dejando un legado que abarca casi un siglo de tradición familiar y adaptación al cambiante mercado local.