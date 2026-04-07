"Ya se reunió": América prepara el regreso de una figura para competirle a Telefe y El Trece

América hace una apuesta fuerte.

El tablero de la televisión volvió a moverse con una de esas jugadas que prometen ruido desde antes de concretarse. En América TV ya no lo disimulan: quieren recuperar terreno en la guerra del rating y, para eso, comenzaron a activar nombres que supieron rendir.

En ese contexto, una figura que parecía haber quedado marcada por su conflictiva salida de El Trece ahora vuelve a estar en el radar. Y no es casualidad: el canal ya dio el primer paso.

¿Quién es la figura que negocia con Ameríca?

Se trata de Cinthia Fernández, quien estaría a un paso de regresar a LAM. Sí, el mismo programa donde supo brillar, discutir, incomodar y generar títulos casi a diario. Después de su abrupta salida de La mañana con Moria, el reencuentro con Ángel de Brito aparece como una jugada estratégica que en América ven con muy buenos ojos.

Según trascendió, Fernández ya mantuvo una reunión con De Brito y la productora Mandarina. Un encuentro que, lejos de ser protocolar, habría servido para avanzar en cuestiones concretas: días de participación, cachet y condiciones generales.

Puertas adentro, en América no lo dicen en voz alta, pero la intención es clara: reforzar el panel de LAM con una figura que garantice repercusión. En un contexto donde Telefe lidera cómodo y El Trece intenta reinventarse, sumar una voz filosa y mediática como la de Cinthia puede ser un golpe directo en la competencia.

La condición que puso Cinthia Fernández

Claro que no todo es lineal. La propia Fernández habría puesto sobre la mesa una condición clave: su rol como madre. Con tres hijas a cargo, su disponibilidad no sería full time. De hecho, la idea que se baraja es una participación acotada, similar a la que tenía en el ciclo de Moria: dos o tres veces por semana, dependiendo de la dinámica del programa.

Cinthia Fernández avisó que prioriza a sus hijas.

Mientras tanto, en los pasillos del canal ya imaginan el impacto. Porque si algo no se negocia en la televisión actual es el ruido, y en ese terreno Cinthia juega de memoria. Su posible regreso no solo reconfigura el panel de LAM, sino que también anticipa una nueva etapa de cruces, escándalos y titulares picantes.

La reunión ya ocurrió. El interés es mutuo. Y aunque todavía falte la confirmación oficial, en América sienten que están a punto de concretar una jugada que puede cambiar el clima de la tarde.