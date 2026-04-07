Gratis y en la ciudad de Buenos Aires: el espacio para disfrutar de juegos de mesa en familia (Foto: Usina del Arte)

La ciudad de Buenos Aires ofrece muchísimas actividades gratuitas para disfrutar los fines de semana y una es ideal para toda la familia: el Ludo-Espacio de la Usina del Arte. Se trata de un espacio que convoca a personas de todas las edades a divertirse con juegos y pasar un rato juntos.

Actividad gratuita en CABA: cómo funciona el Ludo-Espacio de la Usina del Arte

El Ludo-Espacio de la Usina del Arte es un espacio creado para que los más chicos puedan disfrutar de juguetes didácticos y las familias pasen tiempo con juegos de mesa de manera completamente gratuita. Entre las opciones disponibles se encuentran rompecabezas, memotest, juegos de encastre, una plaza blanda para los más chicos y contenidos pedagógicos, emocionales y expresivos para el desarrollo integral de las infancias. Además, potencia los juegos en equipo y la interacción entre niños, niñas y sus familias.

La entrada es libre, gratuita y por orden de llegada, pero es clave saber que tiene vacantes limitadas de acuerdo al espacio. Los juegos son clásicos y también ofrecen propuestas inesperadas con el desafío de pensar, reírse, competir o aprender a cooperar. Suele ser una opción muy elegida por los abuelos para compartir tiempo de diversión y juegos con sus nietos, especialmente en los días de lluvia, ya que es en el Salón Mayor del centro cultura, un espacio cerrado y calefaccionado.

Cuándo está abierto el Ludo-Espacio de la Usina del Arte: días y horarios

De acuerdo a la programación disponible en el sitio oficial de la Usina, el Ludo-Espacio abre sus puertas y ofrece actividades para disfrutar en familia en abril en los siguientes horarios:

Viernes 10 de abril: de 16 a 20 hs

Sábado 11 de abril: de 14 a 19 hs

Domingo 12 de abril: de 14 a 19 hs

Viernes 17 de abril: de 16 a 20 hs

Sábado 18 de abril: de 14 a 19 hs

Domingo 19 de abril: de 14 a 19 hs

Domingo 26 de abril: de 14 a 19 hs

Dirección: Agustín R. Caffarena 1, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.