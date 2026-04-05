La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires tocará gratis en la Usina del Arte (Créditos: Usina del Arte)

La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires ofrecerá un show completamente gratuito en la Usina del Arte. Se trata de una oportunidad única para comenzar el fin de semana de manera distinta en la Ciudad de Buenos Aires al poder disfrutar del talento de artistas del Teatro Colón y, al mismo tiempo, cuidar el bolsillo.

Cuándo toca la Filarmónica de Buenos Aires gratis en la Usina del Arte

El show será el próximo viernes 10 de abril a las 20 horas en la Usina del Arte y durará alrededor de 45 minutos. La Orquesta contará con la dirección musical de Jongwhi Vakh y presentará un programa lleno de grandes obras:

La obertura de El cazador furtivo de Carl Maria von Weber

La Sinfonía n.º 39 de Wolfgang Mozart

La obertura de Guillermo Tell de Gioachino Rossini

Cómo conseguir las entradas gratis

Las entradas son gratis, pero deben retirarse en la Usina del Arte (Agustín R. Caffarena 1) a partir de dos horas antes del inicio del concierto. Desde la organización aclararon que se entregará un máximo de dos entradas por persona, hasta agotar la capacidad de la sala. Por eso, es clave llegar con tiempo para poder ver a la filarmónica fuera del Teatro Colón y sin gastar.

La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires cumple 80 años

La Filarmónica de Buenos Aires nació en 1946 como la primera orquesta oficial de la ciudad porteña, en ese momento llevaba el nombre de "Orquesta Sinfónica del Teatro Municipal" y era dirigida por los maestros Lamberto Baldi y Jaime Pahissa.

En detalle, la orquesta ofreció su primer concierto el 21 de mayo de 1947 en el Teatro Municipal (hoy Teatro San Martín). Desde octubre de ese año comenzó la actividade que hasta hoy se mantiene constante: el acompañamiento de espectáculos de ballet y de ópera.

No es la primera vez que la Filarmónica de Buenos Aires ofrece un show gratis en la Usina del Arte (Créditos: Usina del Arte )

En 1948 le cambiaron el nombre al de "Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires" y en 1953 se estableció que el Teatro Colón fuera su sede permanente.Cinco años después pasó a llamarse como se la conoce actualmente, Orquesta Filarmónica de Buenos Aires.

Su cuerpo estable suele variar, pero la orquesta es conocida por haber sido dirigida por destacados directores y por haber acompañado a grandes intérpretes, desde Bruno Gelber y Martha Argerich, hasta figuras como Alfred Brendel, Frederica von Stade, Friederich Gulda, Plácido Domingo, Paco de Lucía, Luciano Pavarotti y Astor Piazzolla.