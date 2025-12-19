El Teatro Colón celebra sus 100 años: el evento gratis en CABA en el que tocará su orquesta estable

El Teatro Colón celebra sus 100 años: el evento gratuito en el que tocará su orquesta estable.

El emblemático Teatro Colón celebra un siglo de historia con un concierto gratis al aire libre en el anfiteatro del Parque Centenario, una propuesta que busca acercar la música clásica a todo el público. No es la primera vez que este pulmón verde de la Ciudad de Buenos Aires se transforma en escenario de la Orquesta Estable del Colón, que en esta oportunidad interpretará obras de Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Pietro Mascagni y Charles Gounod, compositores fundamentales en la historia de la ópera.

La iniciativa forma parte de los festejos por los 100 años del Coro y la Orquesta Estables del Teatro Colón, los cuales se consolidaron como referentes a nivel internacional y que representan uno de los mayores orgullos culturales del país. A lo largo de este siglo, el Colón no solo fue escenario de grandes figuras de la lírica mundial, sino también un espacio de formación y proyección para músicos argentinos.

El concierto contará con la participación de la Orquesta Sinfónica del Teatro Colón y la soprano Monserrat Maldonado como solista invitada. Reconocida por su trayectoria y su presencia en escenarios nacionales e internacionales, Maldonado aportará su voz a un repertorio pensado para emocionar tanto a los habitués de la ópera como a quienes se acerquen por primera vez a este género.

Cuándo y dónde será el concierto por los 100 años del Colón

El concierto por los 100 años del Teatro Colón se realizará este sábado 20 de diciembre en el Anfiteatro del Parque Centenario, ubicado en Av. Leopoldo Marechal 832. La función está programada para las 20 horas, mientras que las entradas podrán retirarse el mismo día a partir de las 18 horas en la puerta del anfiteatro.

Las localidades se entregarán por orden de llegada, por lo que se recomienda asistir con anticipación para asegurar el ingreso. El evento se suspende en caso de lluvia y es una oportunidad única para disfrutar de la excelencia musical del Colón en un entorno al aire libre y con acceso gratuito.