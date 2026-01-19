El nadador formoseño Mauricio Arias logró un nuevo podio en el circuito nacional OWA

El nadador formoseño Mauricio Arias volvió a tener una actuación sobresaliente en el circuito Open Water Argentina (OWA), al competir este sábado 17 de enero en una nueva fecha disputada en la ciudad de Pinamar, uno de los escenarios más exigentes y tradicionales del calendario nacional de aguas abiertas. En una prueba marcada por el alto nivel competitivo y las condiciones propias del mar, Arias se quedó con el primer puesto en su categoría y alcanzó el quinto lugar en la clasificación general, consolidando su presente deportivo dentro de la disciplina.

La competencia se desarrolló sobre una distancia de 3,5 kilómetros y reunió a nadadores de distintos puntos del país, muchos de ellos con amplia experiencia en aguas abiertas. En ese contexto, el deportista formoseño volvió a demostrar regularidad, resistencia física y fortaleza mental.

Su desempeño ratifica el crecimiento sostenido que viene mostrando en el circuito OWA, uno de los más importantes del país en esta especialidad.

El Open Water Argentina se caracteriza por exigir al máximo a los atletas, no solo desde lo físico, sino también desde lo técnico y estratégico. Las condiciones cambiantes del mar, las corrientes y el oleaje convierten a cada fecha en un desafío distinto. Arias logró adaptarse con solvencia, sumando una nueva actuación destacada que lo mantiene como uno de los protagonistas de la temporada.

El fin de semana deportivo tuvo además un marcado componente familiar. El viernes previo a la competencia de aguas abiertas, los hermanos de Mauricio, Thiago y Mía Arias, participaron de un triatlón, donde ambos alcanzaron el primer puesto en sus respectivas categorías. Los resultados reflejan un proceso de formación sostenido y una fuerte impronta familiar vinculada al deporte y al alto rendimiento.

Desde el entorno del nadador destacaron el acompañamiento que reciben por parte del Estado provincial, un apoyo que resulta clave para afrontar la preparación, los traslados y la participación en competencias de alcance nacional. En disciplinas como la natación en aguas abiertas y el triatlón, donde la exigencia es permanente y los costos son elevados, el respaldo institucional permite sostener el camino deportivo y proyectar objetivos a largo plazo.

Con esta nueva presentación en Pinamar, Mauricio Arias continúa sumando kilómetros, puntos y experiencia con la mirada puesta en volver a consagrarse dentro del circuito OWA. Al mismo tiempo, Thiago y Mía siguen afirmándose como jóvenes promesas del triatlón. Una vez más, el apellido Arias se asocia al esfuerzo, la constancia y los resultados deportivos que posicionan a Formosa en el plano nacional.