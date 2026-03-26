En homenaje al Papa Francisco: el sacerdote DJ Guilherme realizará un show gratuito en Plaza de Mayo

En homenje al Papa Francisco: el sacerdote DJ Guilherme realizará un show gratuito en Plaza de Mayo (Créditos: Instagram/padre.guilherme)

El Padre Guilherme, el sacerdote y DJ portugués que se volvió viral en todo el mundo, ofrecerá un show en vivo de música electrónica en homenaje al Papa Francisco, frente al aniversario de fallecimiento del sumo pontífice argentino. El evento será gratuito y se realizará en Plaza de Mayo al aire libre.

"Será una noche de música, encuentro y gratitud por la vida y el mensaje de nuestro querido Papa Francisco, que siempre nos mostró la misericordia de Dios”, expresó el padre en un video que compartió en redes sociales como convocatoria a los fieles argentinos.

Cuándo toca el DJ Padre Guilherme en Argentina

El homenaje al Papa argentino, a un año de su muerte ocurrida el 21 de abril de 2025, será el próximo 18 de abril a las 20 en la Plaza de Mayo. El DJ ofrecerá un set de música electrónica con entrada libre y gratuita, es decir, será abierto al público y sin entradas porque está pensado como un espacio de encuentro y reflexión.

La propuesta de DJ Padre Guilherme mezcla la música electrónica con mensajes espirituales y parte de discursos católicos, con ideas similares a las del papa Francisco y Juan Pablo II.

¿Quién es el Padre Guilherme?

Guilherme Peixoto es conocido a nivel mundial por acercar la fe a nuevas generaciones al mezclar la música electrónica con la fe católica. Suele armar sets con beats electrónicos y frases o fragmentos de figuras reconocidas de la iglesia, como lo fue el Papa Francisco.

El sacerdote portugués ganó popularidad en 2023 durante la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, donde despertó a más de un millón de peregrinos con un set de música electrónica antes de la misa final del Papa.

El Padre Guilherme se ha vuelto famoso en todo el mundo por combinar set electrónicos con la predicación de Dios (Créditos: Instagram/padre.guilherme)

Y, con su nueva forma de predicar, ha logrado formar parte de festivales internacionales y recorrer el mundo. En noviembre de 2025 un clip de una rave católica en una catedral en Eslovaquia se volvió viral en redes sociales y tenía al padre como protagonista: era la celebración del cumpleaños 75 del arzobispo Bernard Bober.

Desde su viralización, el sacerdote ha crecido enormemente. Ahora realiza la gira “Hope Tour” en la que ofrece una experiencia única para los católicos y acerca la doctrina católica a los más jóvenes.