Evitá que las imágenes y videos de WhatsApp se guarden en la galería en 5 pasos

Configurar estas opciones es clave para mantener el control del contenido que entra al teléfono.

Recibir imágenes y videos por WhatsApp puede convertirse en un problema: memes, cadenas y archivos virales llenan la galería del celular en poco tiempo. Esto no solo desordena el dispositivo, sino que también consume almacenamiento y datos móviles. Por suerte, la app permite desactivar tanto el guardado automático como la descarga de archivos.

Configurar estas opciones es clave para mantener el control del contenido que entra al teléfono. Tanto en Android como en iPhone, podés evitar que fotos y videos se mezclen con tus imágenes personales y decidir cuándo descargarlos manualmente.

Cómo evitar que WhatsApp guarde fotos y videos en Android

En Android, es posible impedir que los archivos aparezcan en la galería sin dejar de recibirlos. Para hacerlo, entrá a WhatsApp, tocá los tres puntos (arriba a la derecha) y accedé a Ajustes. Luego, ingresá a “Chats” y desactivá la opción “Visibilidad de archivos multimedia”.

Si además querés ahorrar espacio y datos, también podés desactivar la descarga automática. Andá a “Almacenamiento y datos” y, dentro de “Descarga automática”, configurá tanto “Datos móviles” como “Wi-Fi” para que no bajen fotos ni videos automáticamente. Así, solo se descargarán cuando los abras en cada chat.

Cómo evitar que se guarden en iPhone

En iPhone, el proceso es igual de simple. Abrí WhatsApp, tocá “Configuración” (abajo a la derecha) y entrá en “Chats”. Ahí, desactivá “Guardar en el carrete” para que los archivos no se guarden en la app Fotos.

Para controlar la descarga automática, entrá en “Almacenamiento y datos” y configurá fotos y videos en “Nunca”. De esta forma, los archivos se verán borrosos hasta que decidas descargarlos manualmente.

La app permite desactivar tanto el guardado automático como la descarga de archivos.

Cómo saber si alguien te bloqueó en WhatsApp

La plataforma no avisa cuando alguien te bloquea, pero hay señales bastante claras. Una de las principales es que los mensajes quedan con un solo tilde gris: fueron enviados, pero nunca entregados.

También podés notar que desaparece la foto de perfil del contacto, no ves su “última vez” ni su estado, y las llamadas quedan en “Llamando...” sin conectarse. Aunque cada indicador por separado puede tener otra explicación, juntos son bastante concluyentes.

La prueba más fuerte es intentar agregar a esa persona a un grupo. Si la app no te lo permite, es muy probable que hayas sido bloqueado. En conjunto, estas señales permiten deducir con bastante certeza lo que pasó, aunque WhatsApp prioriza siempre la privacidad del usuario.