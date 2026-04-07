La Policía de Chubut detectó a un hombre que conducía con 2,69 gramos de alcohol en sangre. El hecho ocurrió durante un operativo del Ministerio de Seguridad y Justicia con la colaboración de la Subsecretaría de Seguridad Vial y efectivos policiales, en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Como es costumbre en este tipo de despliegues en los principales accesos, los agentes paran a diversos automóviles y les piden a los conductores que se sometan a un test de alcoholemia. El objetivo del Gobierno Provincial no está puesto solo en reforzar la seguridad de las rutas, también se trata de prevenir accidentes viales que, en muchas ocasiones, se dan por conducir tras haber consumido alcohol en exceso. Durante esa jornada, en toda la provincia, se realizaron controles en 11.788 vehículos y se hicieron 6.693 test. Además, quedaron demoradas 77 personas en estado de ebriedad.

Sin embargo, el caso del conductor con 2,69 gramos de alcohol en Comodoro Rivadavia marca una lamentable cifra récord en la provincia de Chubut. En esa ciudad, se llevaron a cabo 1.100 test de alcoholemia y se revisaron a 1.726 coches. Se detectó que 21 personas conducían alcoholizadas, se secuestraron 17 vehículos y se ejecutaron 55 infracciones. El sujeto con 2,69 gramos de alcohol en sangre fue retenido en la zona centro del operativo, muy cerca de los accesos a la Ruta Nacional Nº 26 y Ruta Nacional Nº 3.

Por otro lado, en la ciudad de Esquel, otra persona también fue detenida por un altísimo nivel de alcohol. En ese caso, fue de 2,32. En otras ciudades como Trelew y Puerto Madryn, también se detectaron conductores en estado de ebriedad.

Asimismo, en los controles que se llevaron a cabo en las localidades de Paso de Indios, José de San Martín, Gobernador Costa, Río Pico y Tecka, prácticamente no hubo casos de conductores que dieran positivo.

Otro récord de alcoholemia al volante en Corrientes

En enero, las autoridades de la provincia de Corrientes realizaron un operativo de control en Paso de los Libres similar al de Chubut y retuvieron a un hombre que, en este caso, tenía 3,05 gramos de alcohol en sangre. El despliegue se montó sobre la Ruta Provincial 14 altura kilómetro 499. La Subsecretaría de Seguridad Vial (SSV) aseguró que se trata del "nivel más alto registrado en el país durante el año" y remarcó: "Conducir alcoholizado no es un error: es una decisión que pone vidas en riesgo”.