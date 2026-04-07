Trump prorrogó la tregua e Irán anunció el inicio de negociaciones

El presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció una prórroga de dos semanas del ultimátum que vencía esta noche. El Presidente citó las conversaciones que tuvo con el primer ministro de Pakistán Shehbaz Sharif, quien le pidió que extendiera el plazo y no atacara esta noche. Ayer Trump había prometido que destruiría puentes y centrales energéticas y hoy sumó que haría "desaparecer" a toda la civilización iraní. Minutos después, Irán ratificó el anuncio y sumó que este viernes empezará una ronda de negociaciones en Islamabad, capital de Pakistán.

"Me pidieron que detuviera el ataque esta noche contra Irán, y siempre que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del Estrecho de Ormuz, accedo a suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas", sostuvo Trump, quien especifició que será un "cese al fuego bilateral". Aun persisten dudas sobre si Israel también se pliega al cese al fuego o no. Por su parte, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional celebró esta noticia como una "gran victoria" y dijo, al igual que Trump, que consiguieron casi "todos los objetivos" que tenían. En tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, declaró suspenden las operaciones defensivas y que garantizará el paso "seguro" por el estrecho de Ormúz por el período de dos semanas mediante la coordinación con las Fuerzas Armadas iraníes.

Según informó el Consejo iraní, Estados Unidos se comprometió a: garantizar la no agresión; a que Irán controle el estrecho de Ormúz, a aceptar el enriquecimiento de uranio de Irán, al levantamiento de todas las sanciones primarias y secundarias, a pagar los daños sufridos por Irán, a retirar las fuerzas de combate estadounidenses de la región y un cese de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano.

Como lo hizo en sus últimas apariciones públicas, Trump argumenta su decisión en base a que ya cumplieron casi todos sus objetivos militares, entre los que destaca la destrucción de la fuerza aérea y la naval. Al mismo tiempo dijo que están "muy avanzados" en la negociación de un "acuerdo definitivo" de paz a largo plazo con Irán. Este era uno de los puntos que Teherán había pedido en la propuesta de diez puntos que mandó ayer a Estados Unidos a través de los negociadores pakistaníes. Estos puntos son los que, según Trump, serán usados para negociar el acuerdo en este nuevo plazo de dos semanas.

Qué dice la propuesta de diez puntos que se usará de base para el acuerdo

La propuesta presentada por Teherán, según informó la agencia estatal IRNA, busca ir más allá de una tregua temporal y apunta a un cierre definitivo del conflicto.

Entre los principales puntos se destacan:

El fin total de las hostilidades en la región

Garantías para evitar una reanudación del conflicto

Un protocolo de paso seguro por el estratégico estrecho de Ormuz

El levantamiento de sanciones económicas

Desde Irán, la postura es clara: rechazan un alto el fuego que funcione como una pausa táctica para rearmarse. "No nos limitaremos a aceptar un alto el fuego", había declarado ayer Mojtaba Ferdousi Pour, jefe de la misión diplomática iraní en El Cairo, a The Associated Press. "Solo aceptamos el fin de la guerra con garantías de que no seremos atacados de nuevo".