Retrasan el lanzamiento de Steam Deck 2: cuándo llegará

El principal motivo del retraso es la crisis de la memoria.

La esperada Steam Deck 2 no llegaría tan pronto como muchos jugadores esperaban. Según los últimos reportes, Valve habría retrasado su lanzamiento previsto originalmente para 2028, y ahora apunta, en el mejor de los casos, a 2029. Incluso, si la situación del mercado no mejora, la nueva consola portátil podría estirarse hasta 2030.

El principal motivo detrás de esta decisión no tiene que ver con el desarrollo en sí, sino con un problema global: la crisis de la memoria. El aumento en los precios de la DRAM y el almacenamiento NAND Flash está afectando a toda la industria tecnológica, y Valve no quiere lanzar un producto con un costo elevado que le quite competitividad frente a otras alternativas del mercado.

Por qué Valve no tiene apuro

A diferencia de compañías como Sony o Microsoft, Valve no depende de un chip completamente personalizado para su consola. Esto le da mayor flexibilidad: puede esperar y elegir una APU más moderna cuando el mercado esté en mejores condiciones.

Este enfoque también tiene un lado positivo. Al retrasar el lanzamiento, la compañía puede asegurarse de que la Steam Deck 2 represente un verdadero salto generacional, y no simplemente una mejora incremental. De hecho, la idea de Valve es ofrecer una evolución significativa en rendimiento y eficiencia, algo que hoy todavía no está garantizado con el hardware disponible.

Valve prioriza potencia, autonomía y precio equilibrado.

Qué esperar de la nueva consola

Aunque todavía no hay especificaciones oficiales, la estrategia de Valve está clara: priorizar potencia, autonomía y precio equilibrado. La empresa ya dejó en claro en varias ocasiones que no lanzará una nueva versión hasta que pueda marcar una diferencia real respecto al modelo actual.

Mientras tanto, la Steam Deck sigue vigente en el mercado, aunque el paso del tiempo empieza a notarse frente a juegos más exigentes. Esto aumenta la expectativa por una segunda generación que, por ahora, parece que va a tardar más de lo previsto.

En resumen, si estabas esperando la Steam Deck 2, todo indica que habrá que armarse de paciencia: el salto tecnológico llegará, pero no antes de finales de la década.