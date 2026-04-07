Vuelos, demoras y cancelaciones: así es el nuevo sistema para reclamar ante las aerolíneas

Para la implementación del servicio, se crea un Padrón Nacional Digital de Conciliadores.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) anunció la implementación de un nuevo Servicio de Conciliación dirigido a pasajeros y usuarios del transporte aéreo. Esta herramienta digital buscará facilitar la resolución de reclamos contra aerolíneas por problemas como cancelaciones, demoras o cambios en la programación.

Reglamentada mediante la Resolución 188/2026, la iniciativa tiene como objetivo agilizar los trámites de reclamos sin que los usuarios deban afrontar costos. El sistema se espera que entre en vigencia en un plazo máximo de 90 días, y solo considerará los reclamos que se generen a partir de esa fecha.

El mecanismo de funcionamiento es sencillo: el pasajero deberá iniciar su reclamo a través del sitio web oficial de la ANAC. Luego, se evaluará si el caso corresponde al nuevo sistema de conciliación. En caso afirmativo, se invitará a las partes a adherirse a esta instancia. Una vez aceptada la conciliación, se designará un conciliador especializado que tendrá un plazo de 10 días para convocar a una primera audiencia. Este profesional facilitará el diálogo entre el pasajero y la aerolínea, asegurando que se respeten los derechos del usuario y proponiendo posibles soluciones.

El proceso de conciliación estará limitado a un máximo de 30 días hábiles y podrá incluir hasta dos audiencias. Además, la ANAC aclaró que este sistema no generará costos para el Estado Nacional, ya que los honorarios de los conciliadores serán cubiertos por las empresas solo si se llega a un acuerdo.

Los acuerdos alcanzados en el marco de la conciliación serán validados por la ANAC como autoridad aeronáutica.

Con esta medida, la ANAC busca fortalecer el sistema aerocomercial nacional estableciendo canales claros, ágiles y previsibles para resolver conflictos. Esto brindará mayor certidumbre tanto para los pasajeros como para las aerolíneas, promoviendo un entorno más eficiente y transparente en la industria aérea.

Una aerolínea lanza asientos cama en clase económica para vuelos largos: ¿Cómo funcionará?

United Airlines anunció una innovación pensada para los viajeros que buscan mayor comodidad sin dejar la clase económica. Se trata de United Relax Row, un producto que permitirá comprar un conjunto de asientos para convertirlos en una cama durante vuelos de larga distancia.

Esta propuesta apunta especialmente a familias con niños pequeños, pasajeros que viajan solos o parejas que quieren ahorrar sin resignar espacio. El servicio debutará en 2027 y para 2030 estará disponible en más de 200 aeronaves de fuselaje ancho, entre ellas los Boeing 787 y Boeing 777.

Andrew Nocella, vicepresidente ejecutivo y director comercial de United, destacó que este producto exclusivo en Estados Unidos busca entregar "mayor espacio y confort en vuelos de larga distancia" para que los pasajeros disfruten una experiencia más placentera sin pagar clase premium.