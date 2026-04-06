Adiós acero: China escala la producción del material del futuro que es más resistente y liviano

China ya produce en masa el material que reemplazaría al acero y la fibra de carbono de alto rendimiento alcanza una escala industrial sin precedentes.

En marzo de 2026, China dio un paso estratégico muy importante en el campo de los materiales avanzados al anunciar la producción industrial de fibra de carbono de grado T1200, considerada una de las más resistentes creadas hasta ahora. La novedad fue comunicada por el China National Building Material Group (CNBM) y su filial Zhongfu Shenying, que lograron llevar este material desde el laboratorio a una fabricación estable con una capacidad inicial cercana a las 100 toneladas anuales.

Esta fibra destaca por soportar tensiones extremas, hasta diez veces superiores a las del acero convencional, y con un peso mucho más liviano. Esa combinación la convierte en un recurso clave para industrias como la aeroespacial, la defensa y los proyectos de energía avanzada, donde la resistencia y el peso son factores críticos.

Hasta ahora, la producción de fibras de carbono ultra resistentes estaba dominada casi exclusivamente por empresas japonesas y estadounidenses, con Toray Industries de Japón como líder absoluto. Esta empresa no solo estableció la nomenclatura técnica basada en la letra “T” seguida de un número que indica resistencia, sino que también domina el mercado con productos como la fibra T1100, el estándar más avanzado previo a la T1200.

En Estados Unidos, la firma Hexcel también ofrece un producto equivalente llamado HexTow IM10, muy utilizado en aplicaciones aeroespaciales y de defensa. Toray incluso inauguró en 2022 una planta en Alabama para abastecer la demanda estratégica del sector defensa norteamericano.

La fibra T1200 representa el máximo nivel en esta jerarquía técnica, con una resistencia a tracción que supera los 8 gigapascales (GPa), mientras que el acero estructural raramente supera 1 GPa. Además, su densidad es aproximadamente una cuarta parte de la del acero, lo que permite reducir considerablemente el peso sin perder integridad.

El avance tecnológico de China es tan eficiente que hasta permite remolcar vehículos pesados.

Los filamentos de esta fibra son microscópicos, con un diámetro cercano a una décima parte del grosor de un cabello humano. En pruebas de laboratorio, cables compuestos por miles de estos filamentos han demostrado una fuerza impresionante: por ejemplo, un cable de menos de dos milímetros de diámetro, formado por 120.000 filamentos, logró remolcar un autobús de dos pisos completamente cargado.

Si bien esa demostración es más un impacto visual que una aplicación práctica directa, el verdadero avance de China radica en alcanzar una producción industrial estable y repetible, algo que hasta ahora había sido un gran obstáculo para este tipo de fibras.

La fabricación de T1200 requiere un control extremadamente riguroso en todo el proceso, desde la polimerización del poliacrilonitrilo (PAN), la materia prima, hasta las fases de oxidación y carbonización a temperaturas que superan los 2.000 °C. Según CNBM, la optimización en estas etapas permitió reducir defectos microscópicos en la fibra, lo que es clave para evitar fallos prematuros en aplicaciones exigentes.

Los sectores que se van a beneficiar

En el corto plazo, esta fibra se destinará a usos donde el rendimiento es más importante que el costo, como componentes aeroespaciales, estructuras para misiles, vehículos de alta velocidad y sistemas de almacenamiento de hidrógeno a alta presión. En estos casos, cada kilo que se ahorra mejora la eficiencia, autonomía o seguridad.

En la aviación comercial, la fibra T1000 sigue siendo el estándar actual en fuselajes modernos, pero la T1200 podría jugar un rol fundamental en futuros desarrollos, siempre que se logre reducir su costo y aumentar la producción.

Por otra parte, la infraestructura civil también podría beneficiarse a largo plazo, especialmente en puentes colgantes de gran extensión donde el peso de los cables de acero limita el diseño. El reemplazo por tirantes de fibra de carbono permitiría estructuras más livianas, resistentes a la corrosión y con mayor durabilidad, aunque su uso masivo sigue siendo una meta futura.

El avance de Zhongfu Shenying y CNBM no convierte a China automáticamente en el líder global, pero sí rompe un monopolio tecnológico que estuvo muy concentrado. La aparición de un nuevo productor industrial de fibra de carbono ultraresistente impactará directamente en las cadenas de suministro globales y en el equilibrio estratégico de sectores donde estos materiales son críticos.