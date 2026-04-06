El ARA Sarandí (D-13) es uno de los destructores más importantes de la Armada Argentina y pertenece a la clase MEKO 360. Para imaginar cómo sería un modelo fabricado en Argentina en 2026, la Inteligencia artificial ChatGPT primero remarcó que es necesario comprender su historia y sus características reales.
Este buque fue construido en Alemania, en el astillero Blohm + Voss, como parte del Plan Nacional de Construcciones Navales de 1974, cuyo objetivo era reemplazar unidades de la Segunda Guerra Mundial por buques modernos. Su construcción comenzó en 1982 y fue incorporado a la Armada en 1984. Tiene su base en Puerto Belgrano y es el cuarto y último destructor de su clase en el país.
Desde su incorporación, el ARA Sarandí cumple funciones clave como el control del mar y el patrullaje de la Zona Económica Exclusiva. Cuenta con capacidades de guerra antisuperficie mediante misiles Exocet, guerra antisubmarina con torpedos y helicóptero, y defensa aérea de punto.
A lo largo de su historia, participó en ejercicios internacionales junto a países como Estados Unidos, Brasil y Chile, además de intervenir en operativos de búsqueda —como el del ARA San Juan— y en maniobras multinacionales recientes.
Cómo sería el ARA Sarandí modelo 2026 "Industria Argentina", según la IA
Si Argentina hoy construyera un “nuevo Sarandí”, no sería una copia: sería una reinterpretación moderna, adaptada a la industria nacional y a la guerra naval actual.
Construcción y diseño
- Fabricación en astilleros como Tandanor o Río Santiago
- Casco con diseño stealth (furtivo): menos firma radar
- Materiales compuestos y acero naval de nueva generación
- Modularidad MEKO evolucionada (más fácil de actualizar)
Sería una especie de “MEKO 360 NG” (Next Generation).
Propulsión y rendimiento
- Sistema CODAG o híbrido diésel-eléctrico
- Velocidad similar o mayor: ~30 nudos
- Mayor autonomía y eficiencia energética
- Reducción de ruido (clave en guerra antisubmarina)
Electrónica y sensores (gran salto tecnológico)
- Radar AESA 3D de largo alcance
- Sistema de combate digital integrado (tipo AEGIS simplificado)
- Sonar de casco + sonar remolcado
- Guerra electrónica avanzada (ECM/ECCM)
Armamento (actualizado)
Antibuque
- Misiles Exocet MM40 Block 3 o superior
- Alternativa: misil nacional (hipotético desarrollo INVAP/CITEDEF)
Defensa aérea
- Sistema VLS (lanzadores verticales)
- Misiles tipo CAMM, ESSM o similar
Antisubmarino
- Torpedos modernos + drones submarinos
- Helicóptero o UAV embarcado
Artillería
- Cañón naval de 76 mm o 127 mm automatizado
- CIWS (defensa cercana tipo Phalanx o equivalente)
Aviación y drones
- Hangar para:
- Helicóptero naval (Fennec reemplazado o AW-109 navalizado)
- Drones VTOL (tipo RUAS-160 de INVAP)
Tripulación
- Reducción de 200+ a ~120 tripulantes
- Alta automatización
- Centro de comando digital