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Así sería el destructor ARA Sarandí (D-13) modelo 2026 "industria Argentina", según la IA

La IA detalló que si Argentina construyera un “nuevo Sarandí”, no sería una copia, sino una reinterpretación moderna, adaptada a la industria nacional y a la guerra naval actual.

06 de abril, 2026 | 20.50

El ARA Sarandí (D-13) es uno de los destructores más importantes de la Armada Argentina y pertenece a la clase MEKO 360. Para imaginar cómo sería un modelo fabricado en Argentina en 2026, la Inteligencia artificial ChatGPT primero remarcó que es necesario comprender su historia y sus características reales.

Este buque fue construido en Alemania, en el astillero Blohm + Voss, como parte del Plan Nacional de Construcciones Navales de 1974, cuyo objetivo era reemplazar unidades de la Segunda Guerra Mundial por buques modernos. Su construcción comenzó en 1982 y fue incorporado a la Armada en 1984. Tiene su base en Puerto Belgrano y es el cuarto y último destructor de su clase en el país.

Desde su incorporación, el ARA Sarandí cumple funciones clave como el control del mar y el patrullaje de la Zona Económica Exclusiva. Cuenta con capacidades de guerra antisuperficie mediante misiles Exocet, guerra antisubmarina con torpedos y helicóptero, y defensa aérea de punto.

A lo largo de su historia, participó en ejercicios internacionales junto a países como Estados Unidos, Brasil y Chile, además de intervenir en operativos de búsqueda —como el del ARA San Juan— y en maniobras multinacionales recientes.

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Cómo sería el ARA Sarandí modelo 2026 "Industria Argentina", según la IA

Si Argentina hoy construyera un “nuevo Sarandí”, no sería una copia: sería una reinterpretación moderna, adaptada a la industria nacional y a la guerra naval actual.

Construcción y diseño

  • Fabricación en astilleros como Tandanor o Río Santiago
  • Casco con diseño stealth (furtivo): menos firma radar
  • Materiales compuestos y acero naval de nueva generación
  • Modularidad MEKO evolucionada (más fácil de actualizar)

Sería una especie de “MEKO 360 NG” (Next Generation).

Propulsión y rendimiento

  • Sistema CODAG o híbrido diésel-eléctrico
  • Velocidad similar o mayor: ~30 nudos
  • Mayor autonomía y eficiencia energética
  • Reducción de ruido (clave en guerra antisubmarina)

Así sería el ARA Sarandí modelo 2026 "Industria Argentina", según la IA ChatGPT.

Electrónica y sensores (gran salto tecnológico)

  • Radar AESA 3D de largo alcance
  • Sistema de combate digital integrado (tipo AEGIS simplificado)
  • Sonar de casco + sonar remolcado
  • Guerra electrónica avanzada (ECM/ECCM)

Armamento (actualizado)

Antibuque

  • Misiles Exocet MM40 Block 3 o superior
  • Alternativa: misil nacional (hipotético desarrollo INVAP/CITEDEF)

Defensa aérea

  • Sistema VLS (lanzadores verticales)
  • Misiles tipo CAMM, ESSM o similar

Antisubmarino

  • Torpedos modernos + drones submarinos
  • Helicóptero o UAV embarcado

Artillería

  • Cañón naval de 76 mm o 127 mm automatizado
  • CIWS (defensa cercana tipo Phalanx o equivalente)

MÁS INFO

Aviación y drones

  • Hangar para:
    • Helicóptero naval (Fennec reemplazado o AW-109 navalizado)
    • Drones VTOL (tipo RUAS-160 de INVAP)

Tripulación

  • Reducción de 200+ a ~120 tripulantes
  • Alta automatización
  • Centro de comando digital
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