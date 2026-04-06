El ARA Sarandí (D-13) es uno de los destructores más importantes de la Armada Argentina y pertenece a la clase MEKO 360. Para imaginar cómo sería un modelo fabricado en Argentina en 2026, la Inteligencia artificial ChatGPT primero remarcó que es necesario comprender su historia y sus características reales.

Este buque fue construido en Alemania, en el astillero Blohm + Voss, como parte del Plan Nacional de Construcciones Navales de 1974, cuyo objetivo era reemplazar unidades de la Segunda Guerra Mundial por buques modernos. Su construcción comenzó en 1982 y fue incorporado a la Armada en 1984. Tiene su base en Puerto Belgrano y es el cuarto y último destructor de su clase en el país.

Desde su incorporación, el ARA Sarandí cumple funciones clave como el control del mar y el patrullaje de la Zona Económica Exclusiva. Cuenta con capacidades de guerra antisuperficie mediante misiles Exocet, guerra antisubmarina con torpedos y helicóptero, y defensa aérea de punto.

A lo largo de su historia, participó en ejercicios internacionales junto a países como Estados Unidos, Brasil y Chile, además de intervenir en operativos de búsqueda —como el del ARA San Juan— y en maniobras multinacionales recientes.

Cómo sería el ARA Sarandí modelo 2026 "Industria Argentina", según la IA

Si Argentina hoy construyera un “nuevo Sarandí”, no sería una copia: sería una reinterpretación moderna, adaptada a la industria nacional y a la guerra naval actual.

Construcción y diseño

Fabricación en astilleros como Tandanor o Río Santiago

Casco con diseño stealth (furtivo) : menos firma radar

: menos firma radar Materiales compuestos y acero naval de nueva generación

Modularidad MEKO evolucionada (más fácil de actualizar)

Sería una especie de “MEKO 360 NG” (Next Generation).

Propulsión y rendimiento

Sistema CODAG o híbrido diésel-eléctrico

Velocidad similar o mayor: ~30 nudos

Mayor autonomía y eficiencia energética

Reducción de ruido (clave en guerra antisubmarina)

Así sería el ARA Sarandí modelo 2026 "Industria Argentina", según la IA ChatGPT.

Electrónica y sensores (gran salto tecnológico)

Radar AESA 3D de largo alcance

Sistema de combate digital integrado (tipo AEGIS simplificado)

Sonar de casco + sonar remolcado

Guerra electrónica avanzada (ECM/ECCM)

Armamento (actualizado)

Antibuque

Misiles Exocet MM40 Block 3 o superior

Alternativa: misil nacional (hipotético desarrollo INVAP/CITEDEF)

Defensa aérea

Sistema VLS (lanzadores verticales)

Misiles tipo CAMM, ESSM o similar

Antisubmarino

Torpedos modernos + drones submarinos

Helicóptero o UAV embarcado

Artillería

Cañón naval de 76 mm o 127 mm automatizado

CIWS (defensa cercana tipo Phalanx o equivalente)

Aviación y drones

Hangar para: Helicóptero naval (Fennec reemplazado o AW-109 navalizado) Drones VTOL (tipo RUAS-160 de INVAP)



Tripulación