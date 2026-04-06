Corea del Norte se distancia de Irán para dejar la puerta abierta al diálogo con EEUU, según Seúl

FOTO DE ARCHIVO. Una pancarta se exhibe en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Teherán.

Corea ​del Norte parece estar distanciándose de Irán, su socio de larga data, y gestionando cuidadosamente su comunicación pública para ‌mantener abierta la posibilidad de ‌una nueva relación con EEUU tras la guerra con Irán, dijeron el lunes varios legisladores surcoreanos, citando a la agencia de inteligencia.

El Servicio Nacional de Inteligencia (NIS, por sus siglas en inglés) de Seúl dijo que Corea del Norte no había enviado armas ni suministros a Irán desde que el conflicto comenzara el 28 ​de febrero, y que ⁠no había expresado públicamente sus condolencias por la muerte del ‌líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, fallecido en ⁠los ataques aéreos, según dijo el ⁠legislador Park Sun-won, que asistió a una sesión informativa a puerta cerrada organizada por el NIS.

Pionyang tampoco envió ningún mensaje de felicitación cuando ⁠el hijo de Jamenei, Mojtaba Jamenei, fue elegido nuevo ​líder supremo, señaló Park, citando al NIS.

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Mientras ‌que China y Rusia han emitido ‌con frecuencia declaraciones sobre el conflicto, el Ministerio de Asuntos ⁠Exteriores de Corea del Norte solo ha emitido hasta ahora dos declaraciones moderadas, en consonancia, según el NIS, con la reciente tendencia de Corea del Norte a evitar las críticas directas ​al presidente ‌de Estados Unidos, Donald Trump.

El NIS interpretó esta moderación como una preparación para asegurarse un nuevo margen diplomático tras la cumbre prevista para mayo entre el presidente chino, Xi Jinping, y Trump, señaló el legislador.

Corea del Norte ⁠también se enfrentaba a importantes dificultades económicas relacionadas con la crisis de Oriente Medio, con interrupciones en el abastecimiento de suministros industriales, el aumento de los precios y una subida de la tasa de cambio, según informó el NIS a los legisladores.

Corea del Norte también estaba tratando de asegurarse el suministro de petróleo ruso, según el NIS.

En ‌el IX Congreso del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, celebrado a finales de febrero, Kim pareció dejar una puerta abierta a las conversaciones con Washington, al afirmar que no había razón para que los países "no pudieran llevarse bien" si Estados Unidos ‌reconocía el estatus de Corea del Norte como potencia nuclear y retiraba su política hostil.

El NIS consideró que Kim había hecho esos comentarios con ‌su propia voz ⁠como una señal deliberada, con el objetivo de mantener buenas relaciones con Trump y posicionar a Pionyang ​para un nuevo capítulo diplomático una vez que el conflicto en Oriente Medio se calme, dijo Park.

Con información de Reuters