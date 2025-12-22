Desregulación aérea: ya no será obligatorio presentar el plan de vuelo

El gobierno de Javier Milei dio, este lunes, un paso más en la desregulación del sector aeronáutico, al eliminar la obligatoriedad de la presentación del plan de vuelo para los operadores privados y la prohibición de vuelo visual nocturno en todo el país.
Así lo hizo mediante la Resolución 957/25 de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), publicada hoy en el Boletín Oficial e impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
Entre otras medidas, la resolución elimina la obligatoriedad de presentar un plan de vuelo dentro del país a toda la aviación privada. "Este cambio implica una reducción significativa de tiempos y papeles, que afectaban a cualquier ciudadano que quisiera subir a un avión, ponerlo en marcha y salir a volar. Ahora el Estado no te va a preguntar más adonde vas. No es reinventar la rueda, en EEUU y países de Europa se opera así", argumentó Sturzenegger al explicar las medidas en un posteo en su cuenta de X.
Adelantándose a las críticas surgidas por un posible fomento al narcotráfico, el ministro aclaró que "la única exclusión es que Argentina tiene una zona de alta vigilancia área por tema narcotráfico por encima del paralelo 29S. En esa zona para no tener que presentar plan de vuelo se necesitará contar con un ADSB que permite el tracking en tiempo real de aeronaves".
Los demás cambios que establece la resolución de la ANAC
Además, de la eliminación de la obligatoriedad de presentar un plan de vuelo, la Resolución 957/25 de la ANAC también establece las siguientes medidas desregulatorias:
-
Se elimina la prohibición de vuelo visual nocturno en todo el país. "En Argentina si querías salir a volar un avión en condiciones visuales de noche estaba prohibido, ahora queda liberado. El Estado era una máquina de impedir", consideró Sturzenegger.
-
Simplificación de documentación operativa (equipamiento mínimo, listas de equipamiento mínimo, manuales, entre otros), con el argumento de reducir carga administrativa “sin degradar” la seguridad operacional. "Se traducirá en una mayor oferta de pilotos comerciales, imprescindible en un mercado en crecimiento como el argentino", argumentó Sturzenegger.
-
Incorporación del vuelo automatizado: se habilita a operadores de vuelos no regulares de pasajeros a solicitar aprobación de sistemas de piloto automático para realizar operaciones con un solo piloto, en aeronaves certificadas para ello. En el texto se menciona como referencia el criterio de la FAA y la EASA, con adaptaciones para una aplicación “progresiva” en Argentina. Para Sturzenegger, esto "bajaría drásticamente el costo para las aerolíneas pequeñas".