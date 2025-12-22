Desregulación aérea: ya no será obligatorio presentar el plan de vuelo

El gobierno de Javier Milei dio, este lunes, un paso más en la desregulación del sector aeronáutico, al eliminar la obligatoriedad de la presentación del plan de vuelo para los operadores privados y la prohibición de vuelo visual nocturno en todo el país.

Así lo hizo mediante la Resolución 957/25 de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), publicada hoy en el Boletín Oficial e impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Entre otras medidas, la resolución elimina la obligatoriedad de presentar un plan de vuelo dentro del país a toda la aviación privada. "Este cambio implica una reducción significativa de tiempos y papeles, que afectaban a cualquier ciudadano que quisiera subir a un avión, ponerlo en marcha y salir a volar. Ahora el Estado no te va a preguntar más adonde vas. No es reinventar la rueda, en EEUU y países de Europa se opera así", argumentó Sturzenegger al explicar las medidas en un posteo en su cuenta de X.

Adelantándose a las críticas surgidas por un posible fomento al narcotráfico, el ministro aclaró que "la única exclusión es que Argentina tiene una zona de alta vigilancia área por tema narcotráfico por encima del paralelo 29S. En esa zona para no tener que presentar plan de vuelo se necesitará contar con un ADSB que permite el tracking en tiempo real de aeronaves".

Los demás cambios que establece la resolución de la ANAC

Además, de la eliminación de la obligatoriedad de presentar un plan de vuelo, la Resolución 957/25 de la ANAC también establece las siguientes medidas desregulatorias: