El Gobierno autorizó a una nueva empresa para competir con Intercargo por el servicio de rampa en aeropuertos

El Gobierno autorizó a una nueva empresa para competir con Intercargo

El Ministerio de Economía, a través de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, oficializó la autorización a la empresa Crossracer Ramp Sociedad Anónima para explotar servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en general. La medida quedó plasmada en la Disposición 45/2025, publicada en el Boletín Oficial, y se enmarca en el proceso de liberalización del sector aerocomercial que ya lleva más de cuatro empresas autorizadas.

La resolución se apoya en el Código Aeronáutico (Ley 17.285) y en el Reglamento de Acceso a los Mercados Aerocomerciales, aprobado por el decreto 599/2024, que habilita tanto a personas jurídicas nacionales como extranjeras a solicitar autorizaciones para operar en el mercado argentino. En este caso, la empresa acreditó capacidad técnica y financiera, además de cumplir con los estándares de seguridad operacional exigidos por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), según la resolución oficial.

Más autorizaciones a empresas para rampa

En paralelo, el Gobierno avanza con la privatización total de Intercargo, la compañía estatal que históricamente prestó el servicio de rampa en los aeropuertos del país. Según lo dispuesto en la Resolución 1067/2025, el proceso contempla la venta del 100% del paquete accionario mediante licitación pública nacional e internacional, con un plazo de ocho meses para concretarse.

Este escenario se inscribe en una política de apertura del mercado. Desde comienzos de 2025, se habilitaron nuevas empresas para prestar servicios de rampa, como Air Class Cargo S.A., Fly Seg y Escalum Investment, todas autorizadas bajo el mismo esquema de quince años de concesión renovable. La incorporación de Crossracer Ramp refuerza la estrategia oficial de terminar con el monopolio estatal y ampliar la oferta de operadores en tierra.

En este marco, la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) denunció irregularidades y advirtió sobre el impacto en más de 1.500 trabajadores, mientras que la comisión bicameral de reforma del Estado puso en duda la transparencia de la venta.

Qué es Crossracer Ramp

Crossracer Ramp ya operaba en Argentina como proveedor de servicios aeroportuarios integrales, principalmente en áreas de handling, carga, transporte y salas VIP.

Actividades principales de Crossracer Ramp en Argentina

- Servicios aeroportuarios (Airport): atención integral a aerolíneas y aviación privada, incluyendo asistencia en tierra y coordinación de operaciones.

- Carga internacional (Cargo): gestión logística de cargas aéreas, con foco en seguridad y eficiencia.

- Transporte terrestre (Transport): traslado de tripulaciones, pasajeros y equipajes mediante una flota propia de vehículos.

- Salas VIP (Lounge): desarrollo y operación de espacios exclusivos en aeropuertos.

- FBO (Fixed Base Operator): servicios de handling para vuelos ejecutivos y oficiales, aplicando la experiencia adquirida en operaciones comerciales.

Según su página oficial, Crossracer tiene más de 30 años de trayectoria en el sector aeronáutico argentino, posicionándose como un socio estratégico de aerolíneas y operadores privados. Hasta ahora, su rol estaba concentrado en servicios complementarios y especializados, pero con la Disposición 45/2025 publicada en el Boletín Oficial, la empresa obtuvo autorización formal para competir directamente en el segmento de servicios de rampa en aeropuertos, un área históricamente operada por Intercargo.