Festival Chango Nieto 2026: confirmaron los artistas de la gran fiesta del folklore en Salta

El Festival Chango Nieto vuelve con una grilla multitudinaria en Salta en un evento que une folklore y solidaridad.

El miércoles 8 de abril, desde las 17, el Parque del Bicentenario de Salta se transformará en el epicentro de la música popular con la tercera edición del Festival Chango Nieto “Por amor a la gente”. Este evento cultural gratuito reunirá a artistas de distintas generaciones en una jornada pensada para toda la comunidad.

La propuesta combina la pasión por el folklore con la identidad regional y un fuerte compromiso social, buscando mantener vivas las raíces culturales y fomentar la participación de públicos de todas las edades. En ese sentido, el Festival Chango Nieto se presenta como un espacio de encuentro donde la música funciona como vehículo de expresión colectiva.

Entre los artistas confirmados destacan grandes referentes del folklore, como Chaqueño Palavecino, Facundo Toro y Guillermo Novellis. A ellos se suman Carla Nieto y Luna Nieto, quienes aportan una mirada generacional fresca y renovadora sobre el escenario.

Además, participarán agrupaciones y solistas que representan la diversidad del cancionero popular, como Canto Cuatro, Los Aimo, Paola Arias y el grupo Son Ellas. La programación continúa con la presencia de Miguel Ángel Toro, Alma Carpera, Gaby Morales, India Menéndez, Marcela Ceballos y Marina Cornejo.

El cartel se completa con Belén Herrera, Juan Carlos Díaz Cuello, Sarita Flores, Salta Folk y Brenda Sosa, junto a talentos emergentes como Joel Fernández, Tsuyoi, Viday, Huellah y Terrales, que aportan variedad y frescura a la propuesta.

La grilla completa del Festival Chango Nieto en Salta.

El festival contará con el respaldo institucional de SADAIC, representado por Roberto Ternán, y la conducción estará a cargo de Rolando Soria, garantizando una organización profesional y un desarrollo fluido del evento. Con entrada libre y gratuita, la tercera edición del Festival Chango Nieto invita a toda la comunidad salteña y visitantes a disfrutar de una tarde donde la música popular y la identidad regional se fusionan para celebrar las raíces y la cultura que une a todos.

El legado del Chango Nieto

Cabe recordar que Carlos Alberto “El Chango” Nieto nació en la localidad salteña de Campamento Vespucio, cerca de Tartagal. En 1960 su familia se mudó a La Plata y allí comenzó a estudiar arquitectura. Cinco años más tarde, cuando llegó al Festival de Cosquín por primera vez, como un joven y desconocido folklorista, terminó llevándose el Premio Revelación.

A lo largo de su carrera grabó más de 600 canciones y recibió gran cantidad de premios. En una época en la que todos los intérpretes se colgaban una guitarra, Nieto causó curiosidad por ser el primer solista con bombo. También llamaba mucho la atención que cerrase los ojos al cantar. Su música también sonó en vivo en países de América Latina y Europa, además de Estados Unidos y Canadá. Falleció a los 64 años, el 31 de enero de 2008.