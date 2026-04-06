Lágrimas en el folklore por Euge Quevedo y una zamba en homenaje a su abuela

Eugenia Quevedo sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de “El patio de la Nona”, una canción que explora el folklore argentino desde una mirada muy personal y sentimental. Se trata de una zamba que nació hace más de diez años junto a su padre, concebida originalmente como un regalo de cumpleaños.

Sin embargo, el fallecimiento de su abuela el 26 de marzo de 2026 le dio un nuevo significado a esta obra, que ahora se presenta como un homenaje lleno de memoria y emoción. La pérdida reciente convirtió la canción en un puente entre el pasado y el presente de la cantante, reforzando su valor afectivo.

En esta nueva etapa artística, Quevedo se aleja momentáneamente del cuarteto para adentrarse en un estilo más tradicional y profundo, donde la interpretación se centra en lo íntimo y afectivo. Esta transformación refleja una búsqueda de sus raíces más genuinas y un vínculo con la historia familiar.

El rol de su abuela fue fundamental en sus comienzos musicales: la acompañó en sus primeros pasos, la apoyó en sus presentaciones y ayudó a difundir su voz en radios locales. Esa relación cercana y de apoyo ahora se materializa en esta canción que revive recuerdos y sentimientos.

Euge Quevedo estrenó el videoclip de la zama "El patio de la Nona".

“El patio de la Nona” no solo amplía el repertorio de Eugenia Quevedo, sino que también rescata la esencia de su historia familiar, conectando su presente artístico con aquellos orígenes que la marcaron profundamente.

La colaboración de Luciano Pereyra y Euge Quevedo que generó furor

Hay encuentros que están destinados a romper el molde y el que protagonizaron Luciano Pereyra y Eugenia "Euge" Quevedo en el Movistar Arena es, sin dudas, el gran momento cultural de la semana. Ante un estadio colmado, el referente del folklore romántico recibió a la "Muela" para fundir dos mundos que, aunque parecen distintos, laten con la misma pasión popular.

Todo comenzó días atrás con una invitación pública de Luciano Pereyra que encendió las alarmas de los fanáticos. La cantante de La Banda de Carlitos no tardó en aceptar el desafío con su frescura habitual, aunque el ida y vuelta no estuvo exento de humor: "El Keso", su ladero cordobés, protagonizó divertidos momentos de "celos" en redes que alimentaron la expectativa de un cruce que ya olía a fenómeno viral.

La aparición de Euge en el escenario fue recibida con una ovación ensordecedora. El primer segmento del encuentro apostó a la fibra más íntima: juntos interpretaron una versión conmovedora de Zamba para olvidar. El clima de silencio respetuoso y emoción compartida dejó en claro la versatilidad de Quevedo para navegar las aguas del folklore más tradicional junto a la precisión vocal de Pereyra.