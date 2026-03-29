Furor en el cuarteto por lo que pasó con La Banda de Carlitos con Euge Quevedo en Europa

La segunda gira de La Banda de Carlitos y Euge Quevedo por España llegó a su fin tras recorrer cinco ciudades con un éxito rotundo y un público entregado. Valencia, Barcelona, Mallorca, Madrid y Málaga fueron testigos de un espectáculo que combinó ritmo, emoción y mucha identidad cordobesa.

En cada presentación las entradas se agotaron y el ambiente se llenó del clásico descontrol tunga tunga que caracteriza a estos artistas. Pero la gira fue mucho más que música: se transformó en un puente que unió a miles de argentinos residentes en España y a europeos que se animaron a descubrir el cuarteto.

El show no solo replicó los grandes éxitos de La Banda de Carlitos y Euge Quevedo, sino que también evocó la esencia de Córdoba con cánticos de hinchadas, señas de barrios y banderas que hicieron sentir a todos como en casa. Un detalle que no pasó desapercibido fue la participación especial de Pupú Mossello, el histórico locutor de los bailes cordobeses, quien se sumó a la gira desde Alicante, aportando su voz y su energía característica.

Para Euge, Rubén y el resto de la banda, la experiencia fue doblemente desafiante, ya que viajaron sin sus familias y enfrentaron el reto emocional de estar lejos de casa durante una semana intensa. Sin embargo, la emoción del público y el calor cordobés que recibieron los acompañó en cada paso. “Fue una caricia al alma”, dijeron varios argentinos que pudieron revivir su cultura a miles de kilómetros.

La Banda de Carlitos y Euge Quevedo volvieron a dejar su huella en la historia del cuarteto.

La formación reducida de la banda no impidió que el sonido y la fiesta estuvieran a la altura de las expectativas. El primer y último show fueron particularmente emotivos, con cantantes y bailarines quebrados por la emoción de reencontrarse con sus raíces y compartirlo con un público que se entregó por completo.

El cierre de esta gira no solo confirmó el éxito de convocatoria de La Banda de Carlitos y Euge Quevedo en suelo europeo, sino que también dejó una huella profunda en quienes extrañan Córdoba y encontraron en estos conciertos un pedazo de su tierra y su cultura. La música, en este caso, fue mucho más que un espectáculo; fue un abrazo a la distancia.

El cruce entre Luciano Pereyra y Euge Quevedo

Hay encuentros que están destinados a romper el molde y el que protagonizaron Luciano Pereyra y Eugenia "Euge" Quevedo en el Movistar Arena es, sin dudas, el gran momento cultural de la semana. Ante un estadio colmado, el referente del folklore romántico recibió a la "Muela" para fundir dos mundos que, aunque parecen distintos, laten con la misma pasión popular.

Todo comenzó días atrás con una invitación pública de Luciano Pereyra que encendió las alarmas de los fanáticos. La cantante de La Banda de Carlitos no tardó en aceptar el desafío con su frescura habitual, aunque el ida y vuelta no estuvo exento de humor: "El Keso", su ladero cordobés, protagonizó divertidos momentos de "celos" en redes que alimentaron la expectativa de un cruce que ya olía a fenómeno viral.

La aparición de Euge en el escenario fue recibida con una ovación ensordecedora. El primer segmento del encuentro apostó a la fibra más íntima: juntos interpretaron una versión conmovedora de Zamba para olvidar. El clima de silencio respetuoso y emoción compartida dejó en claro la versatilidad de Quevedo para navegar las aguas del folklore más tradicional junto a la precisión vocal de Pereyra.

Pero la verdadera sorpresa de la noche llegó minutos después. Como un guiño directo a las raíces de la invitada y al público cordobés presente, la dupla transformó el clásico Seré en una potente versión de cuarteto. El Movistar Arena pasó del clima de peña al baile desenfrenado, confirmando que la música popular no entiende de fronteras cuando hay talento de sobra.