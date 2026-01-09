Estaba por dar un show: murió un histórico referente del cuarteto cordobés

La escena del cuarteto en Córdoba atraviesa un momento de profundo dolor tras la muerte de Roberto “Tito” Pereyra, músico emblemático que fue trompetista y referente dentro del género. Integrante de varias bandas míticas de la provincia, su partida impactó a colegas, seguidores y al público que lo vio crecer junto al ritmo que caracteriza a la región.
Pereyra supo formar parte de agrupaciones como Sabroso y Q’Lokura, dos de los grupos más convocantes del cuarteto, donde su calidad técnica y su estilo en la trompeta lo convirtieron en un músico de consulta frecuente para compañeros y productores. En los últimos años integró Los Herrera, banda en la que continuó aportando su talento y experiencia, consolidándose como una pieza insoslayable del ambiente musical local.
La noticia fue comunicada oficialmente por Los Herrera, que anunciaron también la suspensión del show previsto para acompañar a la familia del músico y rendir homenaje a su memoria, en una muestra del respeto y cariño con que lo consideraban sus compañeros.
Una trayectoria marcada por la música y la comunidad
Pereyra no solo se destacó por su técnica, sino por su capacidad para elevar la calidad de las producciones y de los escenarios en los que participó. Su carrera abarcó décadas de trabajo donde dejó una huella visible en cada proyecto, desde escenarios grandes hasta ensayos y encuentros más íntimos con otros artistas, construyendo una red de respeto y admiración.
Los mensajes de afecto se multiplicaron en las redes sociales y entre colegas, donde lo recordaron como una figura íntegra, un músico generoso y una presencia constante en la vida del cuarteto cordobés. Su influencia trasciende las notas que tocó: es parte de una identidad musical que define a toda una provincia y a quienes se conectan con su ritmo.
Mientras la comunidad del cuarteto se reorganiza para rendir homenaje, el legado de Roberto “Tito” Pereyra seguirá sonando en cada trompeta que levante vuelo, recordando a un hombre que dedicó su vida a la música que hace bailar y sentir a Córdoba entera.