Estaba por dar un show: murió un histórico referente del cuarteto cordobés

La noticia fue confirmada en las últimas horas: profundo dolor en el cuarteto y la movida tropical.

La escena del cuarteto en Córdoba atraviesa un momento de profundo dolor tras la muerte de Roberto “Tito” Pereyra, músico emblemático que fue trompetista y referente dentro del género. Integrante de varias bandas míticas de la provincia, su partida impactó a colegas, seguidores y al público que lo vio crecer junto al ritmo que caracteriza a la región.

Pereyra supo formar parte de agrupaciones como Sabroso y Q’Lokura, dos de los grupos más convocantes del cuarteto, donde su calidad técnica y su estilo en la trompeta lo convirtieron en un músico de consulta frecuente para compañeros y productores. En los últimos años integró Los Herrera, banda en la que continuó aportando su talento y experiencia, consolidándose como una pieza insoslayable del ambiente musical local.

La noticia fue comunicada oficialmente por Los Herrera, que anunciaron también la suspensión del show previsto para acompañar a la familia del músico y rendir homenaje a su memoria, en una muestra del respeto y cariño con que lo consideraban sus compañeros.

La noticia fue confirmada en las últimas horas: profundo dolor en el cuarteto y la movida tropical.

Una trayectoria marcada por la música y la comunidad

Pereyra no solo se destacó por su técnica, sino por su capacidad para elevar la calidad de las producciones y de los escenarios en los que participó. Su carrera abarcó décadas de trabajo donde dejó una huella visible en cada proyecto, desde escenarios grandes hasta ensayos y encuentros más íntimos con otros artistas, construyendo una red de respeto y admiración.

Los mensajes de afecto se multiplicaron en las redes sociales y entre colegas, donde lo recordaron como una figura íntegra, un músico generoso y una presencia constante en la vida del cuarteto cordobés. Su influencia trasciende las notas que tocó: es parte de una identidad musical que define a toda una provincia y a quienes se conectan con su ritmo.

La noticia fue confirmada en las últimas horas: profundo dolor en el cuarteto y la movida tropical.

Mientras la comunidad del cuarteto se reorganiza para rendir homenaje, el legado de Roberto “Tito” Pereyra seguirá sonando en cada trompeta que levante vuelo, recordando a un hombre que dedicó su vida a la música que hace bailar y sentir a Córdoba entera.