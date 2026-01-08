Lo picó una avispa y sufrió un paro cardíaco: conmoción por la muerte de un querido cantante de cumbia

Conmoción en la cumbia por la inesperada muerte de una de sus figuras más queridas.

La ciudad de Concordia, Entre Ríos, aún sigue atravesada por la conmoción tras conocerse la muerte de Osvaldo César Zaldivas, cantante y referente de la movida tropical local. El caso impactó no solo por la pérdida de una figura querida, sino también por las circunstancias inesperadas que rodearon el episodio, que rápidamente generó estupor y dolor en la comunidad.

Zaldivas era conocido por su trayectoria musical y por su cercanía con el público. Fundador de la banda Cumbia Eterna, supo construir un vínculo fuerte con la escena regional a través de presentaciones en festivales, bailantas y eventos populares, donde se destacaba tanto por su carisma como por su compromiso con la música local.

Según se supo, todo se desencadenó a partir de una picadura de avispa, un hecho que en la mayoría de los casos no reviste gravedad, pero que en esta ocasión derivó en una reacción severa. El cantante comenzó a manifestar síntomas alarmantes en cuestión de minutos, lo que obligó a una rápida intervención médica, aunque el desenlace fue irreversible.

La noticia generó un fuerte impacto entre colegas, amigos y seguidores, que expresaron su tristeza en redes sociales y en distintos espacios culturales de Concordia. Muchos lo recordaron no solo como músico, sino también como una persona solidaria, siempre dispuesta a dar una mano y a impulsar proyectos vinculados a la cultura popular.

Una pérdida que dejó una ciudad en silencio

La muerte de Osvaldo César Zaldivas volvió a poner en agenda los riesgos que pueden implicar las reacciones alérgicas graves, incluso frente a situaciones que parecen menores o habituales. El caso despertó conciencia y preocupación, especialmente en una comunidad que todavía intenta procesar lo ocurrido.

Mientras su música sigue sonando en peñas y encuentros barriales, el recuerdo del cantante permanece vivo entre quienes lo conocieron y lo acompañaron a lo largo de su carrera. En Concordia, su nombre quedó asociado no solo a la cumbia y la fiesta, sino también a una historia que marcó un antes y un después.