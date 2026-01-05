Tenía solo 46 años: dolor por la muerte de un famoso actor que padecía cáncer.

La comunidad del espectáculo de luto tras confirmarse la muerte de Bret Hanna-Shuford. El actor, reconocido por su participación en grandes musicales de Broadway y por documentar su vida familiar en la cuenta Broadway Husbands, falleció el sábado 3 de enero a los 46 años, víctima de un cáncer extremadamente agresivo y raro.

La triste noticia fue comunicada por su esposo, Stephen Hanna-Shuford, a través de un desgarrador posteo: "Con el corazón pesado compartimos que esta mañana nos despedimos del hombre, esposo y papá más increíble del universo. Se fue en paz, rodeado de su familia".

El drama de Bret comenzó en el verano de 2025, cuando fue diagnosticado con una combinación letal de linfohistiocitosis hemofagocítica y un linfoma de células T. Se trata de condiciones poco frecuentes que provocan que el sistema inmunológico ataque los propios órganos sanos del cuerpo.

El actor pasó los últimos meses internado, incluyendo las fiestas de Acción de Gracias y Navidad, lejos de su nuevo hogar en Orlando. En octubre, había conmovido a sus seguidores con un mensaje desde terapia intensiva tras despertar de tres días de inconsciencia: "Realmente quiero ir a casa. Extraño mucho a mi hijo y a mi esposo".

Su trayectoria

Hanna-Shuford tuvo una carrera destacada en los escenarios más importantes del mundo. Formó parte de elencos de obras icónicas como Wicked, La Bella y la Bestia, La Sirenita y Chitty Chitty Bang Bang, además de trabajar con el Cirque du Soleil. Su último contacto con el público fue un video publicado el pasado 17 de diciembre, donde, ya muy debilitado, se tomó un momento para agradecer: "Espero que sepan cuánto los aprecio y cuánto valoro su apoyo en este momento".