Tenía 56 años: murió una figura que se destacó en varias novelas de El Trece y Telefe

Conmoción por la muerte de una figura.

El mundo de la televisión y la cultura argentina atraviesa horas de tristeza tras la confirmación del fallecimiento de Pablo Lago, reconocido autor y guionista de algunas de las ficciones más recordadas de las últimas décadas. Tenía 56 años y murió en la ciudad de Mar del Plata, según informó oficialmente Argentores, entidad que nuclea a autores y autoras del país.

A través de un comunicado difundido en redes y canales oficiales, la sociedad de autores expresó su pesar por la pérdida y envió condolencias a sus afectos más cercanos, con una mención especial para Susana Cardozo, su compañera personal y creativa durante años. La noticia impactó de lleno en el ambiente artístico, donde Lago era valorado no solo por su talento, sino también por su sensibilidad narrativa.

Con más de dos décadas de trayectoria, Pablo Lago fue una figura clave en la renovación de la ficción televisiva argentina. Supo moverse con soltura entre el drama y la comedia, dejando una marca indeleble en novelas que lograron conectar con el gran público. Su nombre quedó asociado a historias que abordaron vínculos familiares, conflictos sociales y dilemas emocionales con una mirada profunda y contemporánea.

La emotiva despedida a Pablo Lago de Nancy Dupláa

Tras conocerse la noticia, colegas, actores y actrices expresaron su dolor en redes sociales. Una de las despedidas más sentidas fue la de Nancy Dupláa: “Pablo, no puede ser… Qué tristeza enorme. Susi… vos y nosotros... y ese encuentro de creación explosiva… La Leona y su universo. Qué plan fue esa unión. Qué hermoso autor… vos y Susi y esa cofradía mágica. Te fuiste muy rápido, querido. Hasta siempre, Pablito”.