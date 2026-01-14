La cantante Euge Quevedo se expresó tras la cancelación de la sexta jornada del Festival de Jesús María.

Este martes 13, antes del inicio de la sexta noche del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, la organización resolvió suspender todas las presentaciones previstas. Entre los artistas que iban a subir al escenario se encontraban Sergio Galleguillo y La Banda de Carlitos junto a Euge Quevedo. Finalmente, dos de los números centrales fueron reprogramados para el próximo lunes y la cantante de cuarteto se expresó al respecto a través de sus redes sociales.

Tras conocerse la decisión del festival, que debió cancelar por segunda vez en lo que va de 2026 una de sus jornadas —la primera había sido el jueves 8, también a causa de las lluvias—, Euge Quevedo compartió su sentir en sus historias de Instagram. La artista, que se presenta junto a La Banda de Carlitos, grabó un mensaje luego de regresar a su casa tras pasar por la peluquería, donde manifestó su tristeza por el cambio de planes.

“Más allá de todo, me da mucha pena y siento mucha tristeza por la suspensión. La verdad es que estábamos muy felices de poder tocar hoy en el festival”, expresó la cantante, quien debió continuar su mensaje acompañada por su pequeña hija. “Por un lado estoy contenta porque, gracias a Dios, se reprograma y vamos a poder estar el lunes 19. Pero también entiendo el esfuerzo de muchos de ustedes. Les mando un beso muy grande”, agregó antes de brindar información sobre la posibilidad de devolución de las entradas.

De esta manera, Sergio Galleguillo y La Banda de Carlitos junto a Euge Quevedo serán parte de una jornada extra e inesperada que se realizará el próximo 19 de enero y que también contará con la participación de Damián Córdoba. Al igual que en la primera noche del tradicional evento, los organizadores explicaron en conferencia de prensa los pasos a seguir para quienes ya habían adquirido sus entradas.

Festival de Jesús María: qué pasa con la entrada del martes 13 de enero

Según la organización, "las entradas generales correspondientes al martes 13 de enero podrán utilizarse para ingresar el miércoles 14, jueves 15 o lunes 19 de enero, presentándose directamente con el ticket en el ingreso principal”. En cuanto a las plateas y espacios VIP para dicha fecha, se aclaró que "serán válidos únicamente para la jornada del lunes 19 de enero, presentándose directamente en los accesos correspondientes, sin necesidad de realizar gestiones previas”.

El anuncio del Festival de Jesús María tras la cancelación de la sexta noche por las condiciones climáticas.

Quienes lo prefieran también podrán solicitar la devolución del dinero de sus entradas completando el formulario disponible en los canales oficiales del festival. Además, las entradas para la jornada del lunes 19 siguen a la venta en boleterías y online a través de Pase Show.

Cómo queda la grilla de artistas del Festival Jesús María 2026