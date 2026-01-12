Los Nocheros tuvieron como invitado de lujo al bahiense Abel Pintos en el marco de la tercera noche del Festival de Jesús María 2026.

El famoso cantante Abel Pintos sorprendió a Los Nocheros sobre el escenario Martín Fierro durante el Festival de Jesús María 2026. Juntos interpretaron la famosa canción “Sin principio ni final”, para sellar un rencuentro muy esperado y convertirlo en uno de los momentos más emotivos y celebrados del tradicional evento de folklore de nuestro país. Luego, cantaron uno de los “himnos” del grupo salteño que compuso Jorge Rojas.

Las voces de Abel Pintos y Los Nocheros se unieron en la tercera noche del Festival de Doma y Folklore de Jesús María, donde interpretaron un clásico del género en una versión especial que conmovió al público y celebraron los amantes de la cultura argentina. Luego de la primera canción, el artista bahiense agradeció a los salteños y Mario Teruel bromeó: “Estaba re nervioso, no podía cantar esperando tu llegada”.

“Hace 20 años cantamos esta canción. O sea, hace 20 años que no cantamos esta canción juntos, que no pasen otros 20 más”, pidió Abel Pintos y el fundador de Los Nocheros replicó esa manifestación: “Por favor”. “Me llenó el corazón cuando me llamaste para que cantáramos esta noche”, completó el padre de Álvaro Teruel. “Es un honor cantar con ellos”, cerró el solista antes de comenzar a cantar "No saber de ti", del neuquino Jorge Rojas.

“Hay canciones que siguen pegando como antes…”, expresaron Los Nocheros en las redes sociales, luego de la noche única y compartieron un video del momento: “No saber de ti con Abel Pintos en esta noche única en Jesús María”. “Gracias Córdoba por tanta magia”, postearon los salteños desde el perfil oficial de Instagram.

Abel Pintos junto a Los Nocheros en el Festival de Jesús María 2026.

“Todos somos Mario mirándolo a Abel!! Amados y admirados”, “Esta es verdadera música”, “Gracias por el show, gracias por tanta música, paz y tranquilidad que transmiten!”, fueron algunos de los comentarios en la red social.

Grilla Jesús María 2026: qué artistas tocan este lunes 12 de enero en el festival

El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María tendrá su quinta noche este lunes 12 de enero. Conocé cómo es la grilla de este día, qué artistas tocan hoy y dónde podés verlo en vivo desde casa.

La 60° edición del Jesús María tendrá su quinta noche este lunes y el público podrá disfrutar de artistas destacados de la música popular argentina. Según compartieron desde la organización, hoy van a tocar:

Los Tekis

La T y La M

Ke Personajes

Diableros Jujeños

Kepianco

Ceibo

El evento comenzará a las 19 hs. Sin embargo, las puertas al público abrirán alrededor de las 18 para que las personas puedan empezar a ingresar al predio del Anfiteatro José Hernández.

Sin salir de casa: por donde ver en vivo el Festival Jesús María

El Jesús María 2026 se transmitirá en vivo en redes sociales y en diferentes canales televisión. Se puede seguir desde casa o diferentes dispositivos móviles de la siguiente forma: