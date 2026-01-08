Jesús María 2026: cuánto cuesta comer asado dentro del Festival de folklore.

El Festival Nacional de la Doma y el Folklore de Jesús María cumple su 60ª aniversario y lo celebra con 10 noches consecutivas de folklore, cultura y gastronomía. El asado será sin dudas uno de los protagonistas durante el ciclo, ya que es un plato tradicional de los argentinos. Con el propósito de brindar una oferta económica dentro del predio, los organizadores dieron a conocer la lista oficial de precios de la comida para que el público esté preparado.

La oferta gastronómica del clásico cordobés contempla desde platos elaborados hasta opciones al paso a precios "amistosos" para el bolsillo de los argentinos. En esa línea, una parrilla de cuatro cortes sin guarnición cuesta $23.000 pesos, mientras que un sándwich de vacío o bondiola queda en $14.000 pesos. Por su parte, el choripán se encuentra a $10.000 pesos.

Por otro lado, una porción de pollo sin guarnición se encuentra a $12.000 pesos y un sánguche de lomito o milanesa a $14.000 pesos. Además, el menú contempla platos tradicionales y típicos como el locro o la humita, y otros más comunes como empanadas, pizza o superpancho.

¿El mejor asado del mundo está en el Festival de Jesús María?

Debido a la histórica edición por los 60 años del festival de doma y folklore, La Parrilla de Pipi, un verdadero emblema de la provincia de Córdoba, contará con su propio stand y una propuesta ideal para los fanáticos del asado. Con más de 130 kilos de carne por noche y cuatro niveles de local frente al escenario principal, los asistentes podrán degustar de cerdo, cuadril, matambre, vacío, achuras y más.

En la ciudad de Jesús María el asado es traidición, y según quienes pudieron degustarlo, el secreto se encuentra en la combinación de factores únicos como la riqueza natural del norte cordobés lo cual permite que la cría de ganado tenga una calidad excepcional. Además supieron desarrollar a la perfección el "arte del fuego". La experiencia se completa con cortes jugosos y tiernos que se cocinan con brasas hechas de leños de especies como el quebracho blanco, proveniente del monte autóctono.