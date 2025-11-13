Orgullo nacional: este corte de carne argentino se coronó como el mejor del mundo

Un corte de carne argentino fue elegido como el mejor del mundo.

Un corte de carne argentino fue elegido en una competencia internacional desarrollada en Buenos Aires como el mejor del mundo. El concurso se trató del Campeonato Internacional de Carnes, realizado por primera vez en la ciudad capital del país, que le dio la medalla de oro al bife ancho de La Negra Agropecuaria.

Se trata de un corte alimentado a grano, distinguido en competencia con otros ocho países: Irlanda, Reino Unido, España, Perú, Brasil, Paraguay y Argentina. El jurado del mencionado concurso estuvo conformado por chefs, sommeliers de carne y catadores especializados.

En tanto, en la categoría de bife ancho alimentado a pasto, Argentina volvió a quedarse con el oro. La empresa Quickfood S.A. obtuvo la distinción por la carne de la empresa de Ricardo y Omar Bailo, lo que ponderó una vez más la calidad y diversidad del sistema ganadero nacional.

Para definir a los ganadores, el jurado internacional analizó aspectos como la textura, el aroma, el color, el nivel de marmoleado y la experiencia sensorial completa al degustarla. El certamen buscó reconocer las carnes bovinas más destacadas del mundo en cuanto a ternura, jugosidad y sabor, evaluando los cortes bife ancho y bife angosto en sus variantes alimentadas a grano y a pasto.

Estos son los cortes de carne más ricos de la industria, según los expertos

Bife de chorizo: Uno de los cortes más populares del asado argentino. Es tierno, jugoso y con un sabor intenso gracias a la grasa que lo rodea. Ideal para la parrilla o la plancha, mantiene su humedad interior y una superficie dorada irresistible.

Ojo de bife: Corte grueso, marmolado y muy sabroso. Proviene del centro del lomo del animal y se destaca por su textura suave y su jugosidad. Perfecto para quienes disfrutan de una carne tierna y con sabor pronunciado.

Asado de tira: Clásico infaltable en las parrillas. Se corta en tiras con hueso, lo que le da un sabor único al cocinarse lentamente. Es ideal para cocciones largas a fuego medio y resulta una de las carnes más sabrosas.

Cortes de carne.