Cuánto cobra un camionero en Argentina en enero 2026: el salario que gana

En enero, los trabajadores camioneros que prestan tareas en todo el territorio nacional perciben nuevos salarios como resultado del acuerdo paritario firmado en septiembre entre el sindicato, las cámaras empresarias del sector y el entonces Ministerio de Capital Humano. El entendimiento fijó una pauta de incrementos escalonados que se extiende hasta febrero de 2026 y mantiene vigente un esquema de ajustes mensuales moderados.

Para el primer mes del año se aplica un aumento del 1%, el mismo porcentaje que rigió en diciembre y que volverá a repetirse en febrero. Además del ajuste porcentual, el acuerdo contempla una suma no remunerativa de $35.000, que se abona por única vez en enero, y la incorporación de $31.500 al salario básico desde ese mismo mes.

Cuánto cobran los camioneros en enero

Salarios de camioneros en enero de 2026, categoría por categoría

Con estos incrementos, los salarios básicos mensuales que cobran los camioneros en enero de 2026 quedan establecidos de la siguiente manera:

Personal operativo – Conductores

Chofer de Primera Categoría: $890.567,29

Chofer de Segunda Categoría: $874.697,03

Chofer de Tercera Categoría: $858.810,72

Choferes de grúa y equipos especiales

Grúa hasta 10 toneladas y autoelevadores: $906.444,21

Grúa más de 10 y hasta 20 toneladas: $997.088,63

Grúa más de 20 y hasta 35 toneladas: $1.036.972,18

Grúa más de 35 y hasta 45 toneladas: $1.078.451,07

Grúa más de 45 y hasta 55 toneladas: $1.121.589,11

Grúa más de 55 y hasta 70 toneladas: $1.177.668,57

Grúa más de 70 y hasta 90 toneladas: $1.236.552,00

Grúa más de 90 y hasta 110 toneladas: $1.298.379,60

Grúa más de 110 y hasta 140 toneladas: $1.363.298,58

Grúa más de 140 y hasta 170 toneladas: $1.431.463,51

Grúa más de 170 y hasta 300 toneladas: $1.503.036,69

Grúa más de 300 toneladas: $1.623.279,63

Otros trabajadores operativos

Encargado: $837.007,57

Recibidor y/o clasificador de guías: $829.023,78

Embaladores, peones especializados de mudanza y/o reparto: $821.203,25

Recolectores de residuos y limpieza: $821.203,25

Peones: $813.365,81

Peones generales de barrido y limpieza: $813.365,81

Ayudantes mayores de 18 años: $797.777,80

Transporte de clearing, carga postal y correo privado

Operador de servicios: $947.598,85

Distribuidor domiciliario: $862.498,21

Auxiliar operativo de 1ª: $887.860,56

Auxiliar operativo de 2ª: $845.016,68

Transporte de caudales

Chofer de camión blindado: $957.472,83

Chofer con firma: $1.028.303,69

Custodio de unidad blindada: $830.120,46

Auxiliar operativo de 1ª: $1.223.792,03

Auxiliar operativo de 2ª: $852.481,91

Personal de taller y mantenimiento

Oficial de Primera: $991.851,33

Oficial completo de taller: $940.462,85

Oficial: $894.137,44

Medio oficial: $844.656,33

Oficial gomero: $894.137,44

Medio oficial gomero: $844.656,33

Lavadores, engrasadores y ayudantes de taller: $844.656,33

Personal administrativo y maestranza

Administrativo de Primera Categoría: $886.232,41

Administrativo de Segunda Categoría: $852.481,91

Administrativo de Tercera Categoría: $821.203,25

Administrativo de Cuarta Categoría: $805.579,23

Maestranza y/o serenos: $805.579,23

Salarios camioneros: adicionales que se suman al salario básico

Los montos informados corresponden al salario básico, al que deben adicionarse distintos conceptos según la actividad y la modalidad de trabajo. Entre ellos se incluyen: comida, viático especial, pernoctada, horas extraordinarias por kilometraje recorrido, permanencia fuera del domicilio habitual, presencia simple (con valores más altos al sur del Río Colorado), viáticos por cruce de frontera, ingreso y egreso a Tierra del Fuego, tareas de larga distancia, plus vacacional y adicional por bitrenes.

Salarios de los camioneros

Cómo fueron los aumentos del último acuerdo paritario

