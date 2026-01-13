Paritarias camioneros en Argentina: aumento para enero 2026 y el salario que cobran

Camioneros: cuánto cobran en febrero 2026.

El Sindicato de Camioneros, conducido por Hugo Moyano, oficializó la nueva actualización salarial que regirá para el primer bimestre de 2026, luego de que la Secretaría de Trabajo validara el acuerdo paritario firmado en diciembre 2025 con las cámaras empresarias del sector. El entendimiento alcanza a todas las categorías del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89 y fija nuevas escalas salariales de referencia para trabajadores del transporte de cargas, la logística y actividades conexas.

Salarios de los camioneros.

Cómo impacta el aumento salarial en enero y febrero de 2026

El acuerdo establece incrementos escalonados. Durante enero de 2026 se aplicó una recomposición del 4,7% sobre los salarios básicos, que incluye la incorporación parcial de una suma fija acordada previamente. A ese ajuste se sumará en febrero de 2025 un aumento adicional del 1%, también calculado sobre el básico. Tal como es habitual en la actividad, los salarios se liquidan y se pagan a mes vencido.

Además de los incrementos mensuales, la paritaria ratifica el pago de un bono anual extraordinario de $840.000. El monto se abonará en cuatro cuotas consecutivas de $210.000, comenzando con los haberes de enero de 2026 y extendiéndose hasta abril.

Las partes acordaron volver a reunirse en marzo de 2026, en el marco de la cláusula de revisión incluida en el acuerdo. El objetivo será evaluar la evolución de la inflación y su impacto sobre el poder adquisitivo de los salarios, en un contexto de seguimiento permanente de costos y actividad. Desde el gremio destacaron que el esquema salarial apunta a preservar el empleo formal y sostener el ingreso real en una actividad estratégica para el abastecimiento y la producción a nivel nacional. Los salarios básicos presentan diferencias relevantes según la función desempeñada. Un chofer que se inicia en la actividad percibe ingresos cercanos a los $800.000 mensuales, mientras que los puestos especializados superan holgadamente el millón de pesos.

A los básicos se suman conceptos como viáticos, antigüedad, premios por presentismo y adicionales vinculados a los kilómetros recorridos. En algunas zonas del país, especialmente en el sur, los coeficientes zonales pueden incrementar los salarios hasta en un 40%.

Camioneros.

Salarios de Camioneros: escalas salariales vigentes en 2026

Con los aumentos acordados, los salarios básicos quedan establecidos de la siguiente manera:

Chofer de 1ª categoría: $890.567,29

Chofer de 2ª categoría: $874.697,93

Chofer de 3ª categoría: $858.810,72

Chofer de grúa hasta 10 toneladas: $906.444,21

Chofer de grúa de más de 300 toneladas: $1.623.279,63

Encargado: $837.007,57

Oficial completo de taller: $940.462,85

Administrativo de 1ª categoría: $886.232,41

Administrativo de 4ª categoría: $805.579,23

De este modo, la paritaria de Camioneros define para el inicio de 2026 un esquema que combina aumentos salariales, bono extraordinario y una instancia de revisión, con el objetivo de acompañar la inflación y dar previsibilidad a los ingresos del sector.