El delicioso corte de carne que se consigue por $4.900 y se corta con cuchara.

El asado se convirtió en un privilegio que pocas familias se pueden dar y en momentos difíciles para el consumo, salen a la luz cortes no tan populares pero muy deliciosos y más económicos para no suprimir del todo el gusto. Uno de estos cortes se puede conseguir en las carnicerías por solo $4.900 y es muy versátil en cuanto a sus formas de preparación.

Se trata del brazuelo, un corte de carne que destaca por sus fibras largas y su equilibrio entre magro y grasa, lo que le permite mantener jugosidad y sabor durante la cocción. Su textura tierna hace que se corte "con cuchara", algo que atrae a los paladares más exigentes. Además, es un corte que queda muy bien en las brasas, al horno o a la cacerola.

De dónde sale el brazuelo

El brazuelo se obtiene de la parte delantera de la vaca, un sector rico en colágeno natural. Esto hace que sea un corte ideal para guisos, estofados o comidas de cocción lenta. Si se cocina despacio, las fibras del brazuelo se ablandan y el colágeno termina integrado a la salsa, logrando un sabor intenso que no tiene nada que envidiarle a otros cortes de carne más magros.

